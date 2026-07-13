Los planificadores añaden pautas para centros de datos al plan general del este del condado de Summit

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Líderes locales del condado de Summit asistieron en junio a una conferencia a nivel estatal sobre la regulación de los centros de datos.

KUER informa que la mayoría de las leyes locales de Utah — a excepción de las de Neph i— no contemplan normativas sobre estos grandes complejos informáticos que han generado controversia en todo el país. Sin embargo, los planificadores señalan que el condado de Summit se encuentra en una buena posición para incorporar nuevas reglas, ya que está en pleno proceso de revisión tanto del plan general de Snyderville Basin como del de la zona este.

El planificador principal, Ray Milliner, indicó que el personal ya ha integrado los centros de datos en el borrador del plan general del este del condado de Summit. Los comisionados de planificación podrían someterlo a votación a finales de este año.

"Si logramos reforzar eso un poco más en el plan general, después [podremos] pensar en realizar algunas enmiendas al código", comentó Milliner ante la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit el pasado 2 de julio.

Por lo general, los planes generales son de carácter consultivo, pero sirven de guía para el código del condado, el cual sí es legalmente vinculante.

De acuerdo con un informe del personal del condado , el borrador del capítulo del plan general dedicado a los espacios abiertos "aborda las preocupaciones de la comunidad relacionadas con los centros de datos". La política provisional 7.11 buscaría "desincentivar los usos de suelo industriales a gran escala o de alto consumo de servicios públicos en las áreas identificadas para la preservación de espacios abiertos", lo que incluye a los terrenos agrícolas.

El comisionado David Darcey asistió el 24 de junio a la conferencia de la Asociación de Condados de Utah (UAC) sobre la regulación de centros de datos, y manifestó su sorpresa ante la cantidad de condados que verían con buenos ojos este tipo de desarrollos.

"El hecho de que haya muchos condados en el estado que deseen estas instalaciones me indica que tener que venir con nosotros —y pasar por el filtro riguroso del condado de Summit, a diferencia de ir con alguien que sí los quiere— probablemente disuadirá a mucha gente", señaló Milliner. "Pero uno nunca sabe".

El precio de la tierra en el condado de Summit también es elevado; no obstante, Darcey aclaró que eso no representa un impedimento.

"Los desarrolladores de proyectos confirmaron que el costo del terreno es insignificante en comparación con el resto de los bienes de la empresa, como las computadoras y el costo de la generación de energía", explicó. "A pesar de que los están instalando en zonas bastante rurales de los condados de Iron o Box Elder".

Darcey, quien trabajó como investigador de mercado para un proveedor de gasoductos de gas natural, ha mencionado anteriormente que el condado de Summit, al igual que Box Elder, cuenta con ese tipo de infraestructura.

Aunque utilizarla para abastecer de energía a los centros de datos podría generar empleos en el sector de la construcción dentro del condado de Summit, Darcey apuntó que los desarrolladores en la conferencia de la UAC no dieron "una respuesta definitiva" sobre cuántos puestos de trabajo a largo plazo crean realmente estos complejos.

Artículo traducido por María Camperos.

