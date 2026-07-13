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Organizaciones de Wasatch Back ofrecen ayuda ante una peligrosa ola de calor que amenaza a Utah

KPCW | By Sydney Weaver
Published July 13, 2026 at 7:05 AM MDT
Maria Wieser, of Italy, takes a drink of water while sightseeing in Death Vally National Park, Friday, June 28, 2013 in Badwater, Calif. Excessive heat warnings will continue for much of the Desert Southwest as building high pressure triggers major warming in eastern California, Nevada, and Arizona.
Chris Carlson
/
AP
Maria Wieser, de Italia, toma un trago de agua mientras recorre el Parque Nacional del Valle de la Muerte (Death Valley National Park), el viernes 28 de junio de 2013 en Badwater, California. Las alertas por calor excesivo continuarán en gran parte del suroeste desértico, a medida que la formación de un sistema de alta presión provoque un aumento significativo de las temperaturas en el este de California, Nevada y Arizona.

Park City es una de las varias zonas que podrían romper récords de calor este fin de semana, a medida que el Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por calor extremo en todo Utah.

En Park City, se esperan temperaturas cercanas a los 100 grados Fahrenheit (alrededor de 36 °C) este domingo, rozando el récord de calor para un 12 de julio en la zona, que es de 97 grados (36.1 °C) y fue establecido en 2002. El valle de Heber podría superar los 100 grados (37.7 °C) para el domingo.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, comentó a KPCW que el domingo será el día más caluroso.

"Asegúrese de hacer los preparativos desde ahora para, de ser posible, permanecer dentro de casa la mayor parte del fin de semana", señaló. "Si tiene que salir para realizar alguna actividad, intente planificarla antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde, que serán los momentos en que esté un poco más fresco".

The National Weather Service said a significant heatwave will bring record-challenging temperatures to the Wasatch Back from July 11-14, 2026. Warm overnight lows are also expected which will further exacerbate heat impacts. This extreme heat is dangerous and can become deadly.
The National Weather Service
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que una significativa ola de calor traerá temperaturas que podrían batir récords en la zona de Wasatch Back del 11 al 14 de julio de 2026. También se esperan valores mínimos nocturnos elevados, lo que exacerbará aún más los efectos del calor. Este calor extremo es peligroso y puede llegar a ser mortal.

Rocky Mountain Power está advirtiendo a los habitantes de Utah que podrían requerirse apagones como medida de precaución si aumenta el peligro de incendios forestales. No obstante, reducir el riesgo de incendios podría complicar los riesgos de salud para algunas personas ante este clima tan peligrosamente caluroso.

Los expertos médicos recomiendan a la población beber abundante agua, mantenerse alejados del sol y en áreas con aire acondicionado cuando sea posible, así como limitar las actividades físicas intensas al aire libre.

Nunca se debe dejar a niños ni a mascotas en los vehículos, donde las temperaturas pueden volverse mortales en cuestión de minutos.

Durante las olas de calor, las bibliotecas y otros edificios gubernamentales funcionan como centros de enfriamiento para que los residentes puedan resguardarse de las temperaturas extremas. En Heber, un autobús de High Valley Transit estará estacionado en el parque de Main Street para que los niños puedan refrescarse, en un horario de mediodía a 5 p.m. el sábado y el domingo.

Se puede acceder a ayuda y recursos para sobrellevar el calor extremo de Utah llamando al 211 o visitando el sitio web 211utah.org.

En Park City, los organizadores de algunos eventos al aire libre, como el mercado Park Silly Sunday Market, han aconsejado dejar a las mascotas en casa para proteger sus patas del suelo caliente. Los defensores de los animales sugieren pasear a los perros por las mañanas y por las tardes, cuando la temperatura es más baja.

La alerta por calor extremo permanece vigente hasta el martes a las 6 a.m.

Artículo traducido por María Camperos.
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