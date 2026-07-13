Organizaciones de Wasatch Back ofrecen ayuda ante una peligrosa ola de calor que amenaza a Utah

En Park City, se esperan temperaturas cercanas a los 100 grados Fahrenheit (alrededor de 36 °C) este domingo, rozando el récord de calor para un 12 de julio en la zona, que es de 97 grados (36.1 °C) y fue establecido en 2002. El valle de Heber podría superar los 100 grados (37.7 °C) para el domingo.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, comentó a KPCW que el domingo será el día más caluroso.

"Asegúrese de hacer los preparativos desde ahora para, de ser posible, permanecer dentro de casa la mayor parte del fin de semana", señaló. "Si tiene que salir para realizar alguna actividad, intente planificarla antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde, que serán los momentos en que esté un poco más fresco".

Rocky Mountain Power está advirtiendo a los habitantes de Utah que podrían requerirse apagones como medida de precaución si aumenta el peligro de incendios forestales . No obstante, reducir el riesgo de incendios podría complicar los riesgos de salud para algunas personas ante este clima tan peligrosamente caluroso.

Los expertos médicos recomiendan a la población beber abundante agua, mantenerse alejados del sol y en áreas con aire acondicionado cuando sea posible, así como limitar las actividades físicas intensas al aire libre.

Nunca se debe dejar a niños ni a mascotas en los vehículos, donde las temperaturas pueden volverse mortales en cuestión de minutos.

Durante las olas de calor, las bibliotecas y otros edificios gubernamentales funcionan como centros de enfriamiento para que los residentes puedan resguardarse de las temperaturas extremas. En Heber, un autobús de High Valley Transit estará estacionado en el parque de Main Street para que los niños puedan refrescarse, en un horario de mediodía a 5 p.m. el sábado y el domingo.

Se puede acceder a ayuda y recursos para sobrellevar el calor extremo de Utah llamando al 211 o visitando el sitio web 211utah.org .

En Park City, los organizadores de algunos eventos al aire libre, como el mercado Park Silly Sunday Market, han aconsejado d ejar a las mascotas en casa para proteger sus patas del suelo caliente . Los defensores de los animales sugieren pasear a los perros por las mañanas y por las tardes, cuando la temperatura es más baja.

La alerta por calor extremo permanece vigente hasta el martes a las 6 a.m.

Artículo traducido por María Camperos.

