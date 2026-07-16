Organización sin fines de lucro local invita a Wasatch Back a cultivar, comer y aprender

La organización sin fines de lucro gestiona un jardín comunitario de 1.5 acres ubicado cerca de Old Ranch Road.

Este mes, utilizará el espacio para impartir clases y organizar eventos enfocados en la jardinería, los alimentos frescos y la cultura.

La directora del jardín, Jess Collette, dictará una clase de microbiología del suelo centrada en el té de compost y los fertilizantes este jueves 16 de julio.

El curso ayudará a los participantes a desarrollar sus jardines desde la base, según explicó la directora ejecutiva de Summit Community Gardens, Helen Nadel.

"Se trata realmente de cómo preparar el suelo para obtener las verduras más deliciosas, grandes y mejores posibles", comentó Nadel en el programa "Local News Hour" de KPCW el 15 de julio .

La organización ofrecerá el curso "La Milpa: la comida es cultura" en conjunto con su campamento de arte y cultura el 22 de julio. La clase, que se impartirá en inglés con traducción al español, destacará las prácticas agrícolas indígenas.

Posteriormente, el 24 de julio, la entidad sin fines de lucro celebrará el "Día de Pay y Cerveza" (Pie and Beer Day) para conmemorar la festividad local del Día del Pionero en Utah.

"Es una de las mejores fiestas de Park City. Es muy divertida y al aire libre. El jardín está precioso en este momento, con muchísimas flores, polinizadores y aves volando por ahí", señaló.

El evento contará con pays de Auntie M’s Bakery, pizza de Red Banjo y Este Pizzeria, y cerveza de Offset Bier Co.

Los visitantes no tienen que esperar a que haya un evento para acudir.

Esta semana, la organización abrió su jardín de degustación en la parcela de Miss Billie. Nadel mencionó que cualquier persona puede pasear por allí y probar una variedad de pimientos, ejotes, hierbas aromáticas y tomates.

"Es un lugar maravilloso simplemente para caminar y pasear", expresó. "Hay unos senderos circulares muy agradables para caminar y mesas de picnic bajo una estructura de sombra. De verdad animamos a la gente a que venga y nos haga parte de su hermoso día de verano".

Nadel también compartió sugerencias para los visitantes que se lleven a casa productos agrícolas frescos, como su truco para cuando se tiene un exceso de calabacitas (zucchini).

"Solo hay que cortarlas en rodajas finas y ponerlas en la parrilla. Mientras aún estén calientes, se les añade algo de acidez", explicó Nadel. "Cualquier tipo de vinagre, un poco de aceite, sal, pimienta, alguna hierba que tengan a la mano, en realidad lo que sea, tal vez un poco de ajo si tienen. Pueden conservar eso en el refrigerador durante uno o dos meses".

La clase sobre el suelo se llevará a cabo este jueves de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. La clase de La Milpa será el 22 de julio de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Y el "Día de Pay y Cerveza" tendrá lugar el 24 de julio de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Para más información y para adquirir boletos para la celebración del "Día de Pay y Cerveza", puede ingresar aquí .

Artículo traducido por María Camperos.

