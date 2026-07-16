El Concejo Municipal de Park City quiere más medidas de moderación del tráfico en Little Kate Road

El Concejo Municipal de Park City revisó cuatro conceptos para mejorar la seguridad en Little Kate Road durante su reunión del 9 de julio.

La ciudad originalmente planeaba añadir un sendero de uso mixto de 12 pies de ancho a la vía. Sin embargo, después de que los residentes expresaran su preocupación de que ciclistas y peatones compartieran la acera, el concejo detuvo los planes .

Ahora, el concejo evalúa cuatro opciones distintas , que van desde ampliar el espacio para los carriles de bicicletas sin barrera física, hasta colocar carriles elevados para bicicletas en el lado sur de la carretera.

La gerente de transporte, Anna Maki, señaló que una encuesta realizada a más de 90 personas reveló que la mayoría deseaba cambios mínimos, y algunos incluso preferían que no se hiciera ninguna modificación.

"Las preocupaciones realmente se centraron en la ampliación de la carretera y el impacto en las propiedades", comentó. "También escuchamos a bastantes personas decir que les disgusta que los ciclistas, específicamente los adultos, utilicen la acera".

Aunque el proyecto en cualquiera de sus formas se desarrollaría en terrenos propiedad de la ciudad, la planificadora principal de transporte, Julia Collins, indicó que los buzones y el jardín de algunos propietarios se verían afectados.

Los residentes se inclinaron por la opción 1A, la cual contempla la menor cantidad de modificaciones. Little Kate Road cuenta actualmente con un pequeño carril para bicicletas, pero se utiliza de manera inconsistente; muchos ciclistas optan por transitar sobre la acera. La opción 1A consistiría en añadir pequeños márgenes de amortiguación pintados sobre la calle.

Los concejales Molly Miller, Tana Toly y Diego Zegarra insistieron en que desean ver más medidas de moderación del tráfico. Toly también mostró interés en pintar el carril de bicicletas de color verde para darle mayor visibilidad.

"Mi mayor preocupación con esto, desde el inicio, era que tuviéramos una ruta segura para que los niños vayan a la escuela, así como calmar el tráfico. La moderación del tráfico fue el núcleo de por qué comenzamos todo esto", expresó Toly en el programa "Local News Hour" de KPCW el 10 de julio .

Según datos de la ciudad , Little Kate Road registra el paso de unos 100 peatones y 170 ciclistas al día durante el verano. El exceso de velocidad de los conductores también es un problema: el 85% de los automóviles viajan a 28 millas por hora o menos en esta vía, superando el límite de velocidad permitido de 20 millas por hora.

El concejo ha solicitado al personal municipal presentar medidas de moderación del tráfico que puedan integrarse a la opción 1A cuando el proyecto vuelva a discutirse el 14 de agosto.

Artículo traducido por María Camperos.

