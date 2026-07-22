Los nuevos polideportivos de Basin Rec incluirían guardería e instalaciones de acondicionamiento físico

Los dos polideportivos (fieldhouses) que Basin Rec tiene planeado construir contarán con instalaciones para escalada y deportes acuáticos, pero eso no es todo.

El distrito de recreación ha publicado borradores de los planos de distribución mientras espera que el Concejo del Condado de Summit incluya la propuesta de un bono respaldado por impuestos a la propiedad en la papeleta electoral de noviembre.

Se pedirá a los votantes que aprueben hasta $150 millones de dólares en bonos para financiar las nuevas construcciones.

El director del distrito, Robert Parrish, señaló que los residentes expresaron a su equipo que los planos iniciales no eran lo suficientemente amplios. Añadió que los contribuyentes han dejado claro que, si se van a construir estas nuevas instalaciones, deben hacerse bien.

"Una de las cosas que estamos analizando internamente es: bien, si reducimos el alcance y volvemos a las instalaciones más pequeñas que planeábamos en mayo, ¿cuál es la diferencia de costo?", comentó Parrish durante el programa Local News Hour de KPCW el 20 de julio. "La diferencia entre, digamos, un bono de $125 millones para dos instalaciones frente a uno de $150 millones es realmente de solo unos $25 dólares al año... para la vivienda promedio dentro del distrito, valorada en $1.3 millones de dólares".

El monto total de $150 millones representaría un costo anual aproximado de $250 dólares para la vivienda promedio .

La más grande de las dos instalaciones estará ubicada en Silver Creek Village.

Elliott Workgroup / Basin Rec El polideportivo (fieldhouse) propuesto en Silver Creek Village contaría con este plano de distribución.

Con una superficie de 120,000 pies cuadrados, albergará una piscina de natación y recreativa, una cancha de césped artificial bajo techo, una pista de atletismo y espacios destinados a campamentos y acondicionamiento físico infantil.

Por su parte, la instalación de 64,000 pies cuadrados cerca de Jeremy Ranch contará con áreas para escalada en modalidad de bouldering, con cuerda (top-rope), de dificultad (lead) y de velocidad, además de una pista más pequeña y canchas techadas de uso múltiple.

Elliott Workgroup / Basin Rec El polideportivo (fieldhouse) propuesto cerca de Jeremy Ranch contaría con este plano de distribución.

Ambos edificios incluirán equipo de pesas y entrenamiento cardiovascular, así como servicio de guardería.

El cuidado infantil es una de las áreas en las que Basin Rec podría asociarse con otras organizaciones para operar los polideportivos.

"Analizaríamos una asociación público-privada en la que un tercero se encargue de la adecuación interior del centro de escalada y de su operación, evitándonos el pago por mantenimiento y funcionamiento", explicó Parrish. "He tenido conversaciones con PC Tots. Algo que hemos escuchado de los miembros de la comunidad es que les gustaría contar con una guardería de acceso por horas (drop-in daycare) para poder entrenar con tranquilidad".

El polideportivo actual en Kimball Junction tiene aproximadamente 87,000 pies cuadrados. El concejal del condado Chris Robinson cuestionó el impacto que esta expansión tendría en los costos operativos de Basin Rec.

"Podría prever fácilmente que, si se aprueba este bono y se construyen las instalaciones, queden financieramente limitados por el aumento en los gastos operativos y tengan que regresar a pedir más fondos", señaló durante la reunión del concejo del 15 de julio.

Parrish indicó que esa es precisamente la razón por la que Basin Rec está auditando sus tarifas y precios de membresía , explicando que el distrito está cobrando de menos por algunos servicios y de más por otros.

"Al revisar nuestro modelo de recuperación de costos —basándonos en distritos de recreación similares y en el promedio nacional—, nuestra recuperación por tarifas es menor de lo que debería ser", informó Parrish a los concejales la semana pasada. "Actualmente estamos en un rango de recuperación de costos del 25% al 30%".

Si Basin suma dos polideportivos, anticipa una reevaluación tanto de los costos de membresía como de los programas para garantizar que sean justos y lo suficientemente elevados.

Los visitantes y no residentes pagarían tarifas más altas, dado que no estarían amortizando los bonos a través de los impuestos a la propiedad.

El objetivo principal de Basin Rec es planificar con anticipación ante el crecimiento poblacional . El distrito afirma que los futuros residentes aliviarán la carga financiera de los habitantes actuales, asumiendo que los votantes aprueben los bonos el próximo 3 de noviembre.

Basin Rec es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

