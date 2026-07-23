Continúa la prohibición total de fuegos artificiales en Wasatch Back durante el Día del Pionero (Pioneer Day)

A pesar de las recientes tormentas de lluvia, el Distrito de Bomberos de Wasatch (Wasatch Fire District) señala que las condiciones siguen siendo demasiado peligrosas para permitir el uso de fuegos artificiales durante las festividades del Día del Pionero (Pioneer Day), el 24 de julio.

"Cualquier incendio que se inicie va a crecer de forma considerable, no solo propagándose desde la maleza (cheatgrass) hacia los arbustos, sino adentrándose en las zonas de pinos más extensas", advirtió el oficial de bomberos (Fire Marshal) Clint Neerings ante el Concejo Municipal de Heber el 21 de julio.

Señaló que, incluso con las lluvias de la temporada de monzones que ha recibido Utah, la humedad se evapora tan rápido que cualquier nuevo incendio forestal seguirá contando con abundante combustible.

"Las probabilidades están a nuestro favor para no tener inconvenientes y aun así permitir que la gente realice estas actividades", afirmó. "Pero existe la posibilidad de que ocurra un incidente y tengamos que responder a la pregunta de '¿por qué no lo prohibieron?' es lo que realmente nos preocupa".

El inspector de incendios (Fire Warden) Troy Morgan indicó que Utah continúa enfrentando las consecuencias de un invierno cálido y seco, así como una severa sequía a nivel estatal.

"Entiendo que es una medida difícil de aceptar para algunas personas cuando ven buenas tormentas como la de hoy, pero desafortunadamente, para salir de la sequía se necesitarían probablemente varias semanas, si no es que un mes entero, de lluvia continua", explicó.

Heber mantendrá la prohibición de fuegos artificiales en toda la ciudad durante el fin de semana festivo, del 22 al 25 de julio. Todos los municipios del condado de Wasatch están aplicando la misma medida.

Las actividades de la Feria del Condado de Wasatch (Wasatch County Fair Days) tampoco contarán con fuegos artificiales.

En el condado de Summit, la prohibición también es total.

Los fuegos artificiales continúan prohibidos en terrenos federales, estatales y zonas no incorporadas.

Incumplir esta prohibición constituye un delito menor (misdemeanor) y conlleva una multa de $1,000 dólares.

Artículo traducido por María Camperos.

