Detienen a un hombre por homicidio tras un apuñalamiento mortal en Park City
La policía de Park City identificó al hombre asesinado en un apuñalamiento ocurrido el viernes, y un sospechoso enfrenta ahora un cargo de homicidio.
La policía informó que Damon Enman, de 34 años y residente del condado de Salt Lake, falleció el viernes a causa de las heridas de apuñalamiento.
Las autoridades arrestaron a un hombre de 38 años, también procedente del condado de Salt Lake, en relación con la muerte de la víctima.
El director de comunicaciones, Clayton Scrivner, informó que el apuñalamiento ocurrió alrededor de las 8:30 a. m. del viernes en una residencia ubicada en el 505 de Deer Valley Drive, entre la rotonda de Marsac y el complejo turístico Deer Valley Resort.
Las autoridades de Park City indicaron inicialmente que dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales del área de Salt Lake City. Una de ellas, identificada posteriormente como Enman, falleció más tarde.
La propiedad de Park City figura registrada como un alquiler a corto plazo en Airbnb.
La policía señaló que no existe una amenaza para el público tras este incidente aislado.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará a medida que se confirme más información.
Artículo traducido por María Camperos.