Una familia demanda al Distrito Escolar de Park City por discriminación racial

Kelly y Ryan Bullett presentaron una demanda el 23 de julio en nombre de sus dos hijos contra el Distrito Escolar de Park City y Jill Gildea.

Gildea se desempeñó como superintendente del distrito durante seis años y se retiró en 2024 .

Los Bullett alegan que sus hijos, afroamericanos y actualmente de 14 y 17 años, sufrieron discriminación y acoso mientras asistían a la escuela secundaria Ecker Hill Middle School y a la secundaria básica Treasure Mountain Junior High entre 2021 y 2023.

Según la demanda presentada en el Tribunal del Tercer Distrito, uno de los menores sufrió al menos cuatro episodios de acoso por motivos raciales; el otro, al menos 17 incidentes. Entre ellos, el uso de insultos racistas por parte de otros estudiantes hacia los jóvenes.

La demanda sostiene que el distrito mostró una “indiferencia deliberada” ante las denuncias de acoso racial y que la falta de medidas “facilitó agresiones posteriores de carácter racial”.

Los documentos judiciales señalan que ambos menores requirieron terapia psicológica y sufrieron angustia emocional extrema a causa de la discriminación racial, con síntomas de ansiedad, temor y depresión.

El recurso legal cita además una investigación federal que documentó más de 180 incidentes de acoso en el distrito entre 2021 y 2023. La familia Bullett y sus dos hijos formaron parte de dicha investigación anónima realizada por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU.

Dicha oficina determinó que el distrito no “tomó medidas efectivas para eliminar un entorno hostil por motivos raciales [...] de modo particular al no investigar todas las denuncias de acoso de carácter racial”.

El distrito firmó un acuerdo para resolver la investigación en marzo de 2024, mediante el cual se comprometió a revisar sus políticas y procedimientos sobre el acoso, brindar asistencia individualizada a los estudiantes afectados e implementar un plan para capacitar a alumnos y padres en la notificación de estos hechos.

La familia Bullett solicita una indemnización superior a los $300,000 y un juicio con jurado.

El distrito informó a KPCW que no emite declaraciones sobre litigios pendientes o inminentes. Por su parte, Gildea no respondió a la solicitud de comentarios enviada por KPCW a la dirección de correo de Colorado Early Colleges, institución donde se desempeña como directora ejecutiva.

Artículo traducido por María Camperos.

