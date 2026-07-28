Abre la convocatoria para Leadership Park City y se publican los resultados de la encuesta del programa

Leadership Park City ha abierto el proceso de recepción de solicitudes para su trigésimo tercera generación.

El programa combina talleres mensuales sobre temas locales y estatales con capacitación en liderazgo, proyectos comunitarios y redes de contactos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de agosto y el curso dará inicio en octubre.

Leadership Park City también dio a conocer los resultados de una encuesta realizada el año pasado. Entre los encuestados, el porcentaje de participantes que afirmó sentirse seguro al hablar en público aumentó del 53 % antes del programa al 100 % al finalizarlo.

Los datos también reflejaron un incremento en el sentido de pertenencia, que pasó del 34 % al 88 %, mientras que la comprensión sobre el funcionamiento del gobierno local subió del 19 % al 94 %.

Un comité integrado por exalumnos selecciona a cada grupo considerando aspectos que van más allá del historial profesional, según explicó el director de Leadership Park City, Scott van Hartesvelt.

“Es probable que sus logros profesionales causen cierta impresión”, señaló en el programa Local News Hour de KPCW . “Sin embargo, lo que más importa al comité es la manera en que demuestra sus ganas de ser un miembro constructivo de esta comunidad y las acciones que ha emprendido para lograrlo”.

Desde que Myles Rademan fundó la iniciativa en la década de 1990, más de 900 personas han completado la capacitación.

La instrucción incluye talleres mensuales enfocados en la problemática local y estatal.

La matrícula es gratuita; no obstante, se espera que los participantes cubran los $1,200 del viaje de varios días a una ciudad de características similares. Esta gira tiene como propósito estudiar la manera en que otras localidades resuelven desafíos afines a los de Park City. Van Hartesvelt precisó que hay asistencia financiera disponible.

Cada generación lleva a cabo además un proyecto comunitario. Van Hartesvelt destacó que estas iniciativas buscan generar un impacto duradero en la zona. Como muestra, la idea de la organización Summit Land Conservancy surgió en una de las clases del programa y, desde entonces, ha permitido proteger más de 25,000 acres en el norte de Utah.

“Los dos proyectos más recientes, correspondientes a las promociones en las que he colaborado, son verdaderamente extraordinarios”, afirmó. “Tanto los 'bancos de pertenencia' (belonging benches) del año pasado como el proyecto de murales del condado de Summit de este año dejarán una huella significativa y duradera en la comunidad”.

Para completar la solicitud y obtener más información, puede visitar el sitio web parkcity.gov.

Artículo traducido por María Camperos.