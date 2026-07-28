"Rally for a Cure" cumple 30 años apoyando la investigación del cáncer de mama

La profesional de golf de Park City, Cynthia Brown, puso en marcha esta recaudación de fondos anual hace 30 años. Desde entonces, la liga femenina ha recaudado miles de dólares para apoyar la investigación del cáncer de mama, la detección temprana y el cuidado y apoyo a las sobrevivientes, todo a través de una jornada de golf y colectas comunitarias.

Brown se desempeña actualmente como presidenta de la organización sin fines de lucro Playing for Life, la cual distribuye los fondos recaudados en el evento a Huntsman Cancer Institute, The People’s Health Clinic e Image Reborn.

La organizadora del torneo, Callaway Zuccarello, señaló que el evento ha crecido mucho más allá de sus orígenes.

"El rally comenzó contando únicamente con la participación de las integrantes de la liga, y los fondos se recaudaban solo a través de ellas jugando al golf; en cambio, nuestro rally actual se ha transformado en un evento en el que cualquiera puede participar, sea golfista o no", comentó Zuccarello en el programa "Local News Hour" de KPCW el 27 de julio . "Así que, por supuesto, las integrantes de nuestra liga juegan ese día y realizan enormes aportes, pero cualquier persona de la comunidad puede acercarse y participar en diversas actividades, principalmente en nuestros sorteos".

Los miembros de la comunidad pueden acercarse al Park City Golf Club desde las 7:30 a. m. del martes para comprar boletos para el sorteo, el cual cuenta con nueve canastas de premios con paquetes de spa, gastronomía y golf. Se recibirán donaciones hasta cerca de las 6:00 p. m. No es necesario estar presente para ganar.

Park City Women's 9-Hole Golf League / Callaway Zuccarello Canastas llenas de paquetes de spa, gastronomía y golf se utilizan para ayudar a recaudar fondos.

También se aceptan donaciones en línea fuera de ese horario.

En 2025, el evento recaudó $22,000. Este año, los organizadores esperan alcanzar los $25,000, aproximadamente cinco veces la cantidad recaudada hace cinco años.

La liga femenina de 9 hoyos de Park City cuenta ahora con 375 integrantes. Kathy Higginson, miembro de la liga, indicó que las inscripciones se abren cada mes de marzo.

"Simplemente la pasamos bien", dijo Higginson. "Hay competencias, pero no son necesariamente muy serias. Solo estamos ahí para divertirnos y, si tienes un día de suerte, recibes un premio".

Higginson añadió que la recaudación de fondos también sirve como un recordatorio de que una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida.

Artículo traducido por María Camperos.

