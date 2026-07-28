Recycle Utah cierra temporalmente tras sufrir una avería en sus equipos

Recycle Utah cerró sus puertas de manera imprevista cerca del mediodía del lunes. El director ejecutivo, Andy Hecht, explicó que la organización sin fines de lucro tuvo que interrumpir sus operaciones debido a una falla en su empacadora.

Se trata del equipo principal de la entidad, encargado de comprimir el material para formar pacas.

“El lunes es, con diferencia, nuestro día de mayor actividad en la semana. Al observar el ritmo y el volumen de material que estaba ingresando, simplemente nos quedamos sin capacidad para almacenar más hasta que la empacadora esté reparada”, señaló Hecht.

Hecht agregó que Recycle Utah no dispone de suficiente espacio para acopiar material excedente y que el personal se estaba viendo desbordado.

Se prevé que las reparaciones concluyan a mediodía del martes o, a más tardar, la mañana del miércoles.

Hecht afirmó que un cierre de este tipo no debería volver a ocurrir, ya que el equipo planea adquirir el próximo año una nueva empacadora con el doble de capacidad de procesamiento.

“Esta empacadora fue fabricada en 1997. Es muy antigua y debió haberse retirado hace años”, indicó Hecht. “Ya la he incluido en el presupuesto del próximo año para asegurar la compra de una nueva”.

Asimismo, Hecht expresó su entusiasmo por el traslado de la organización a una sede permanente y más amplia en los próximos dos años. Un espacio de mayor tamaño evitará que las instalaciones vuelvan a saturarse.

La organización sin fines de lucro atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Recycle Utah es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

