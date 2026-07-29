Heber City y el condado de Wasatch revisarán su acuerdo para preservar North Fields

Los residentes suelen referirse a North Fields como la "joya de la corona" del valle de Heber, y desde 2019, el condado de Wasatch y Heber City cuentan con un acuerdo para proteger estas apreciadas tierras agrícolas del desarrollo urbano.

Ahora que el Departamento de Transporte de Utah (UDOT) planea construir una autopista que atravesará sectores de North Fields, ambos gobiernos locales trabajan para reforzar dicho acuerdo y proteger el resto del territorio.

El administrador del condado, Dustin Grabau, explicó los cambios propuestos en una reunión celebrada el 15 de julio.

"Ambas entidades acuerdan mutuamente que North Fields no se incluirá dentro de los límites de anexión de Heber City, y que el condado de Wasatch solo zonificará esta área para promover residencias rurales y agrícolas", señaló. "Además, Heber City se compromete a destinar a la adquisición de tierras y servidumbres de conservación las tarifas de preservación por unidad recaudadas en North Village".

El Concejo Municipal de Heber City exige a los desarrolladores un pago de $2,500 destinados a la conservación por cada unidad que construyan cerca de la intersección de la U.S. 40 y River Road.

El concejal del condado, Mark Nelson, expresó su preocupación por la posibilidad de retrasar aún más la vía de acceso alternativo (bypass) , ya que cualquier modificación en la ruta requiere estudios adicionales por parte de UDOT.

"Los ciudadanos del condado de Wasatch están dejando muy clara su voz de que queremos proteger North Fields, y que eso es más importante que resolver los problemas de tráfico que vendrán en 20 años", afirmó. "Si esa es la decisión que estamos tomando, en mi opinión, es una decisión muy insensata".

Sin embargo, el concejal Luke Searle considera que existe una forma de equilibrar la conservación con los planes de UDOT.

"En mi opinión, es una situación de 'más vale tarde que nunca' para comenzar a descifrar cómo podemos colaborar y trabajar juntos para resolver este problema en particular sin intentar detener la vía alternativa", sostuvo.

Los líderes de ambas entidades se reunirán nuevamente para debatir los términos del acuerdo propuesto.

Artículo traducido por María Camperos.

