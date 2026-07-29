El condado de Summit emite un aviso por presencia de humo mientras los incendios forestales avanzan en Utah

El condado de Summit ha emitido un aviso por presencia de humo (drift smoke advisory), ya que los vientos están arrastrando el humo provocado por un incendio forestal en el condado de Millard, al suroeste de Utah.

El incendio activo más grande del estado sin contener, el incendio Wide Mouth 2, ha crecido a casi 4,400 acres desde que se reportó el lunes. Se ubica entre Fillmore y Beaver, a lo largo de la autopista I-15.

Las autoridades del condado de Summit prevén que el humo se mantenga en la zona durante los próximos días. El departamento de salud recomienda limitar el tiempo al aire libre, especialmente a los grupos vulnerables.

En este momento no hay incendios activos en los condados de Summit ni de Wasatch. Los funcionarios de bomberos piden a los residentes no reportar incendios a menos que vean llamas o una columna de humo definida.

Utah ha registrado casi 690 incendios forestales en lo que va del año, de los cuales más de la mitad han sido causados por la actividad humana. Esto se compara con los 694 incendios que se registraron en Utah para estas mismas fechas el año pasado.

La región de Wasatch Back se encuentra bajo restricciones de incendio de Nivel 2 (Stage 2 fire restrictions), las cuales prohíben todo tipo de fuego a cielo abierto.

Para recibir las últimas actualizaciones de emergencia sobre incendios en el condado de Summit, los residentes pueden enviar un mensaje de texto con la palabra SCFIRE al 91896.

Artículo traducido por María Camperos.

