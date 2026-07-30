El Salón de la Fama del Esquí de Park City homenajeará a una paralímpica, un entrenador y un innovador de las carreras

El Salón de la Fama Intermountain Will y Jean Pickett rinde homenaje a los pioneros, innovadores y competidores del esquí de Idaho, Utah y Wyoming. Este año, los tres galardonados provienen de Sun Valley.

La promoción de este año incluye a la deportista paralímpica Muffy Davis, al entrenador de esquí de fondo Rick Kapala y a Graham Anderson, de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Cada uno de los galardonados aporta algo único, según la directora ejecutiva del Museo del Esquí Alf Engen, Annie Bommer.

"Muffy Davis es la personificación misma de la resiliencia", comentó el 29 de julio en el programa Local News Hour de KPCW . "Es una corredora de esquí increíble, y destaca tanto por su transición del esquí convencional al esquí paralímpico como por su trabajo posterior. Incluso incursionó en el ciclismo de mano. Es sumamente atlética y con una gran trayectoria".

Kapala ha trabajado con la Sun Valley Ski Education Foundation y ayudó a desarrollar su programa de esquí de fondo.

"Es reconocido como uno de los mejores entrenadores de esquí de fondo de su época, y ha estado allí desde los años 80", señaló Bommer.

Asimismo, describió a Anderson como un pionero en las carreras de esquí alpino.

"Él ayudó con el desarrollo de las puertas articuladas (breakaway gates) y también creó varias de las reglas del esquí de la FIS. Ha tenido un impacto enorme en el mundo de las carreras de esquí", afirmó.

Un panel de selección eligió a los tres galardonados entre 39 nominados.

El panel evalúa tanto el historial competitivo de los candidatos como sus contribuciones generales al esquí y a sus comunidades.

"Buscan personas que realmente hayan generado un impacto tanto en el deporte como en sus comunidades", explicó Bommer. "Hay quienes han logrado grandes hazañas en el esquí competitivo y han ganado muchas medallas; otros que han abierto camino en el periodismo especializado, y también personas que fueron verdaderos pioneros del esquí".

La cena de investidura se llevará a cabo el 20 de agosto en el Chateau Deer Valley de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. Las entradas tienen un costo de $165 y están disponibles aquí .

Artículo traducido por María Camperos.

