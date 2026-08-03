El Centro para Adultos Mayores de Park City celebra 50 años al servicio de los residentes locales y proyecta un nuevo edificio

Decenas de personas se reunieron el jueves en el Centro para Adultos Mayores de Park City para celebrar el 50.º aniversario del edificio.

Durante un almuerzo de lasaña, los asistentes recordaron sus vivencias en este histórico pueblo minero.

Peggy Fletcher se mudó a Park City en 1963. Contó que, antes de contar con un centro, solían reunirse en sus propias casas. Fletcher solía llevar a su suegra, Blanche Fletcher, a estos eventos.

"Blanche nació en 1888, así que cuando tuvo la edad suficiente y se iniciaron las actividades para adultos mayores, a veces la llevaba a diferentes reuniones de vez en cuando", relató Peggy Fletcher.

Sin embargo, Fletcher señaló que el objetivo siempre fue construir un centro propio.

Según Marianne Cone, la oportunidad se presentó en 1976. El ferrocarril Union Pacific había abandonado la estación de trenes de Keetley, cerca del embalse Jordanelle, y la empresa les ofreció el edificio a los adultos mayores locales si lograban trasladarlo.

Cone explicó que los adultos mayores trabajaron en conjunto con el ayuntamiento de Park City para asegurar el terreno y obtuvieron una subvención federal de 4000 dólares que cubrió la mayor parte del costo del traslado. Los residentes locales organizaron ventas de repostería y otras actividades de recaudación de fondos para cubrir los 1500 dólares restantes.

Sydney Reed, quien ha vivido en Park City durante 50 años, contó que los mineros del pueblo trasladaron la estación abandonada hasta su ubicación actual cerca de la Biblioteca de Park City mediante un convoy de tres camiones.

Para 1978, el edificio ya contaba con nuevos cimientos y electricidad.

"Así tuvimos un centro para adultos mayores por primera vez, y todos estaban entusiasmados porque, en el pasado, al llegar a cierta edad, las personas tenían que bajar a Salt Lake para recibir atención médica", recordó.

A sus 81 años, Reed considera que el centro para adultos mayores es un tributo a las personas que construyeron Park City.

"Todos hemos vivido aquí, nos hemos ayudado mutuamente y hemos contribuido a crear este pueblo", afirmó. "En este lugar te cuidaremos desde la cuna hasta la tumba y te ayudaremos a convertirte en tu mejor versión".

Paul Wisniewski visitó el centro por primera vez durante un viaje de esquí en la década de 1980. Un par de décadas después, se mudó a la zona, asumió la presidencia de la organización y ayudó a hacer el centro más accesible.

Ahora, a sus 83 años, dice guardar entrañables recuerdos del lugar.

"Había mucha gente a la que recuerdo con mucho cariño, y estoy seguro de que algún día ellos también me recordarán a mí", expresó.

Peggy Fletcher, de 88 años, comentó que el centro es un espacio ideal para conectar con los demás.

"Empecé a venir después de que falleció mi esposo, en los años 60", compartió. "Es algo que espero con ilusión".

El centro para adultos mayores ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Reed señaló que en 2019 contaban con unos 85 miembros, mientras que hoy en día superan los 900.

Los adultos mayores de la localidad llevan años abogando por un nuevo centro. Park City ya se encuentra diseñando unas nuevas instalaciones que se construirán cerca de allí, en el estacionamiento de Mawhinney.

El objetivo del municipio es aprobar el contrato de construcción para la primavera de 2027 y completar la obra para el invierno de 2028 o 2029.

Artículo traducido por María Camperos.