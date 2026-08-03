El UDOT inicia este lunes más obras viales y el reemplazo de puentes en el condado de Summit

En Park City, los trabajos de mantenimiento y conservación del Departamento de Transportes de Utah (UDOT) comienzan en la Ruta Estatal 224 y Deer Valley Drive.

El portavoz del UDOT, Kylar Sharp, señaló que estas obras viales inician en la rotonda de Marsac.

"Esto incluirá la conservación del pavimento y mejoras en la accesibilidad peatonal", declaró a KPCW. "Las labores de fresado y pavimentación se realizarán durante la noche, entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m., y se extenderán por unas cinco o seis noches. La mayoría de las demás actividades se llevará a cabo durante el día".

Utah Department of Transportation Homestead Road, debajo de la I-80 cerca de Jeremy Ranch, se reducirá a un solo carril de tráfico a partir del 3 de agosto.

Los conductores pueden prever cierres temporales de carriles, desvíos de tráfico, reducción de velocidad y demoras adicionales. Este proyecto continuará hasta el otoño de 2026.

Asimismo, el lunes UDOT comenzará la reconstrucción de los puentes de la I-80 en Jeremy Ranch.

Las cuadrillas de trabajo reemplazarán los dos puentes de la autopista en el distribuidor de Jeremy Ranch, aunque UDOT señaló que la mayoría de los impactos en el tráfico se registrarán sobre Homestead Road.

Los nuevos puentes se construirán junto a la vía existente, lo que reducirá Homestead Road a un solo carril y desviará el paso peatonal.

Se prevé que los trabajos se realicen de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., con labores nocturnas según sea necesario.

Otros proyectos de UDOT y High Valley Transit continuarán en marcha, entre ellos la construcción de un segundo carril de giro a la izquierda desde la Ruta Estatal 224 hacia Ute Boulevard en Kimball Junction .

Artículo traducido por María Camperos.

