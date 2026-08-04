La Asociación de Exalumnos de Leadership Park City planea eventos hasta fin de año

La cuota anual de membresía de exalumnos cuesta $100 e incluye la entrada a los eventos mensuales.

El presidente de la junta directiva, Frank Lynch, señaló que los eventos de verano y otoño ya están programados.

"Vamos a organizar un café trimestral", comentó Lynch el 29 de julio en el programa "Local News Hour" de KPCW . "Allison Williams, quien pertenece a la generación actual y trabaja en Lucky Ones, nos contactó el otro día y nos dijo: 'Oigan, ¿podemos hacerlo aquí?'. Así que, qué excelente lugar para comenzar. Se llevará a cabo el 2 de septiembre. El siguiente evento que estamos terminando de coordinar es un recorrido tras bambalinas en KPCW. Vengan a ver cómo funciona todo. Ya hicimos un recorrido similar en el Egyptian Theatre y me parece que salió muy bien".

Posteriormente, el 26 de septiembre, el grupo de exalumnos se reunirá en Brighton Estates.

"El evento en Brighton Estates es increíble. Es a primera hora de un sábado por la tarde, alrededor de las 3:00 p.m., justo cuando las hojas están cambiando de color y todo se ve hermoso. Es arriba, en la propiedad de la familia Fisher. Es un evento genial. Sé que a veces es más difícil llegar hasta allá, pero va a ser muy familiar, así que animamos a participar a todos los que estén interesados este año".

Por su parte, la tesorera de la junta directiva, Betsy Wallace, indicó que el ciclo de conferencias ALLx del 15 de octubre contará con la participación de tres exalumnos que compartirán sus experiencias de liderazgo.

El 5 de noviembre, la asociación ofrecerá clases de baile en línea (line dancing) en The Cabin, ubicado en Main Street.

El grupo cerrará el año con su tradicional comida comunitaria (potluck) navideña, uno de sus eventos más concurridos. Se llevará a cabo el 10 de diciembre en una residencia privada.

Wallace agregó que la junta directiva también está analizando alternativas para fortalecer las finanzas de la organización mediante el cambio a un tipo distinto de entidad sin fines de lucro, lo cual les permitiría calificar para subvenciones y recibir donaciones deducibles de impuestos.

"Somos una organización 501(c)(4), no una 501(c)(3)", explicó Wallace. "Una 501(c)(3) permite que los donantes deduzcan sus aportaciones de impuestos. Como asociación de exalumnos 501(c)(4), las cuotas de membresía no son deducibles. Estamos evaluando si podemos hacer la transición a una 501(c)(3) para gestionar subvenciones y patrocinios, brindar mayor valor a nuestros miembros y ofrecer donaciones deducibles de impuestos. Estamos trabajando en ello".

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Artículo traducido por María Camperos.