Desaparecen $40.000 de la cuenta de bienestar para reclusos del condado de Summit en una posible estafa

La oficina del alguacil reportó la desaparición de más de $40.000 de una cuenta destinada al bienestar de los reclusos. Se cree que alguien ha estado utilizando dicha cuenta para realizar pagos fraudulentos a una empresa de telecomunicaciones.

Los agentes revisaron los registros de Verizon en marzo pasado y descubrieron que la cuenta se había utilizado para realizar pagos mensuales desde octubre de 2022 hasta julio de 2025 .

La alguacil del condado de Summit, Kacey Bates, señaló que la cuenta está destinada al apoyo de las personas privadas de la libertad.

"El dinero se utiliza para programas de capacitación, educación y tratamientos", explicó Bates el 3 de agosto en el programa "Local News Hour" de KPCW . "Se usa para comprar televisores, equipos de ejercicio y semillas... para el huerto".

Bates aclaró que la cuenta no se financia con el dinero de los contribuyentes, sino que reúne los fondos generados por los servicios y el trabajo de los propios reclusos.

El departamento aún no ha identificado a ningún sospechoso; sin embargo, los investigadores no consideran que los empleados actuales o anteriores sean los responsables.

La oficina del alguacil indicó que las estafas han aumentado en todo el condado, aunque los investigadores no han vinculado oficialmente este caso con un esquema más amplio.

En lo que va del año, se han reportado 207 estafas en el condado, lo que representa un incremento en comparación con las 140 registradas para esta misma fecha el año pasado.

Skyler Talbot, vocero de la oficina del alguacil, destacó que el fraude afecta a todos por igual.

"La oficina del alguacil ciertamente tampoco es inmune a esto", afirmó Talbot. "Aprovechamos para hacer un nuevo llamado de advertencia sobre los fraudes y estafas: manténganse alerta y, como dice la alguacil, reporten cualquier inconsistencia que detecten en sus cuentas bancarias".

La investigación continúa abierta.

Artículo traducido por María Camperos.

