Lost Creek: Ivory Homes afirma que agua de pozo abastecerá el proyecto de Browns Canyon

Summit County Este es el proceso para que Ivory Homes rezonifique y desarrolle los terrenos del rancho Garff-Rogers en Browns Canyon. Actualmente, la constructora se encuentra en el paso 2.

Se espera que los residentes expresen sus opiniones este 6 de agosto sobre la propuesta para construir miles de viviendas en Browns Canyon, una zona predominantemente rural e industrial.

Ivory Homes encabeza el proyecto de desarrollo en representación de miembros de las familias Garff y Rogers, aunque el condado de Summit actualmente no cuenta con la zonificación que lo permita.

La mayor parte de Browns Canyon está zonificada para permitir únicamente una vivienda por cada 80 acres. El proyecto de Ivory contempla la construcción de entre 2.300 y 3.000 viviendas en una superficie de 400 acres.

A pesar de la magnitud potencial del proyecto, el director de Desarrollo Comunitario del Condado de Summit, Peter Barnes, indicó que el planteamiento actual es, en realidad, bastante acotado.

¿Debería el condado de Summit modificar su código normativo para permitir la construcción de más viviendas? Incluso si la respuesta fuera afirmativa, el condado aún podría rechazar la solicitud de Ivory más adelante.

"Están intentando crear una nueva zona. Una vez creada dicha zona, tendrán que tramitar la solicitud formal para adscribirse a ella", explicó Barnes el 4 de agosto en el programa "Local News Hour" de KPCW.

La Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit recibirá comentarios del público antes de decidir si remite la propuesta de zonificación al Concejo del Condado de Summit para su votación. La reunión del 6 de agosto comenzará a las 6:00 p.m., e Ivory Homes figura en el último punto del orden del día.

Tráfico y agua: las principales preocupaciones

En la antesala de la audiencia, el comisionado David Darcey señaló que a los residentes les preocupan más los problemas de fondo que el proceso administrativo en sí. Y los dos temas de mayor relevancia son el tráfico y el agua.

"Me encantaría hablar sobre el agua. Podría analizar las cifras y todo lo demás al respecto", comentó Darcey en una reunión celebrada en junio con Ivory Homes. "Creo que lo más importante es determinar si incluimos todo —la redacción exacta que realmente quisiéramos ver— para sentirnos tranquilos con lo que establece este nuevo código para la zona".

Aunque no es el punto que la comisión de planificación someterá a votación, afirmó que el agua es el tema central que no se puede ignorar. Según Barnes, esto resulta casi inevitable en la zona rural del condado de Summit.

"El obstáculo en cualquier proyecto de desarrollo en el sector este radica en la infraestructura, siendo el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales los dos aspectos más críticos", indicó. "Y la cuestión es si deberíamos, por ejemplo, aprobar una zona bajo la promesa de que contamos con derechos de agua en papel, pero sin haber perforado ningún pozo todavía".

Ivory Homes ha encargado un estudio de ubicación de pozos y la perforación de un pozo de prueba. La empresa estima que se necesitarán tres o cuatro pozos para abastecer hasta 3.000 viviendas.

En comparación, tres pozos en el área de Park Meadows representan aproximadamente la mitad de toda el agua de Park City.

El presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, señaló en junio que a su propia empresa le interesa conservar el recurso una vez que comience a fluir.

"Perforar, almacenar y comprar los derechos de agua es extremadamente costoso, por lo que nuestra intención es reducir el consumo promedio por vivienda a unos 0,3 acres-pie por hogar, lo cual representa un nivel de consumo muy bajo", explicó Gamvroulas ante la comisión de planificación.

Añadió que el acuerdo de desarrollo que rige Park City Heights, otro proyecto de Ivory, exige un paisajismo con un menor consumo de agua.

Los representantes de Ivory han expresado su disposición a exigir sistemas de riego por goteo en lugar de aspersores en Browns Canyon, así como a prohibir explícitamente la construcción de campos de golf.

El proyecto de desarrollo propuesto lleva por nombre "Lost Creek".

Artículo traducido por María Camperos.