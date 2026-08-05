Se buscan voluntarios para el Festival de Artes Kimball de Park City

La noche para residentes locales da inicio al festival en Old Town este viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. La primera jornada será gratuita para los residentes del condado de Summit. Las muestras de arte, la oferta gastronómica y la música en vivo continuarán durante todo el fin de semana hasta el domingo.

La directora del festival, Hillary Gilson, señaló que los artistas deben destacarse dentro de un competitivo grupo a nivel nacional para obtener un espacio en Main Street.

"Contamos con cerca de 195 artistas seleccionados por jurado de todo el país", explicó Gilson el 5 de agosto en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Tuvimos más de 1.200 aspirantes, por lo que la tasa de aceptación se situó en torno al 16% superior".

Añadió que se exhibirán 13 disciplinas artísticas diferentes.

Por su parte, la encargada del voluntariado, Natalie Hall, destacó que el festival depende del apoyo de la comunidad para poder llevarse a cabo.

"Este año tenemos alrededor de 250 voluntarios distribuidos en cerca de 500 turnos", indicó Hall. "Así que el festival realmente no podría realizarse sin el trabajo de nuestros increíbles voluntarios, y se necesita a muchísima gente para hacerlo posible".

Señaló que aún hay oportunidades para participar, siendo los 12 puntos de acceso al festival donde más ayuda se requiere.

Se solicita a los residentes locales registrarse previamente en línea para obtener su entrada gratuita para el viernes.

Las entradas para el resto del fin de semana tienen un costo de $15 para adultos, $7 para niños y son gratuitas para los voluntarios.

La recaudación por la venta de entradas beneficia al Kimball Art Center, mientras que los ingresos por la venta de obras de arte van directamente a los artistas.

Para inscribirse como voluntario, comprar entradas y consultar la programación completa, visite kimballartsfestival.org.

Artículo traducido por María Camperos.

