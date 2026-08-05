Se buscan voluntarios para el Festival de Artes Kimball de Park City
La 57.ª edición anual del Festival de Artes Kimball regresa a Old Town este fin de semana. El evento invita a la comunidad a conocer a los artistas, disfrutar de música en vivo y probar algo nuevo en Main Street.
La noche para residentes locales da inicio al festival en Old Town este viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. La primera jornada será gratuita para los residentes del condado de Summit. Las muestras de arte, la oferta gastronómica y la música en vivo continuarán durante todo el fin de semana hasta el domingo.
La directora del festival, Hillary Gilson, señaló que los artistas deben destacarse dentro de un competitivo grupo a nivel nacional para obtener un espacio en Main Street.
"Contamos con cerca de 195 artistas seleccionados por jurado de todo el país", explicó Gilson el 5 de agosto en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Tuvimos más de 1.200 aspirantes, por lo que la tasa de aceptación se situó en torno al 16% superior".
Añadió que se exhibirán 13 disciplinas artísticas diferentes.
Por su parte, la encargada del voluntariado, Natalie Hall, destacó que el festival depende del apoyo de la comunidad para poder llevarse a cabo.
"Este año tenemos alrededor de 250 voluntarios distribuidos en cerca de 500 turnos", indicó Hall. "Así que el festival realmente no podría realizarse sin el trabajo de nuestros increíbles voluntarios, y se necesita a muchísima gente para hacerlo posible".
Señaló que aún hay oportunidades para participar, siendo los 12 puntos de acceso al festival donde más ayuda se requiere.
Se solicita a los residentes locales registrarse previamente en línea para obtener su entrada gratuita para el viernes.
Las entradas para el resto del fin de semana tienen un costo de $15 para adultos, $7 para niños y son gratuitas para los voluntarios.
La recaudación por la venta de entradas beneficia al Kimball Art Center, mientras que los ingresos por la venta de obras de arte van directamente a los artistas.
Para inscribirse como voluntario, comprar entradas y consultar la programación completa, visite kimballartsfestival.org.
Artículo traducido por María Camperos.