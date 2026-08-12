Planificadores de Park City continúan la revisión del proyecto Bonanza Park de 5 acres

La Comisión de Planificación de Park City continuará con la revisión de una propuesta de desarrollo de uso mixto para las 5 acres de Bonanza Park , con el fin de garantizar que cumpla con el código de la ciudad. El proyecto volverá a ser evaluado el 12 de agosto durante una reunión pública.

Según la propuesta, el terreno incluiría 106 unidades residenciales, de las cuales 88 serían de vivienda asequible. La planta baja de cada edificio albergaría instalaciones comerciales, entre ellas un restaurante, una cafetería y espacios artísticos.

Alrededor de dos acres en el centro del terreno —es decir, el 62%— están destinados a espacio abierto, con un pequeño anfiteatro, un parque infantil y una zona de césped.

Desde la primera evaluación de la propuesta en junio, la comisión se ha centrado en la altura de las edificaciones. Seis de los siete edificios superan el máximo zonificado de 35 pies y rebasan la excepción de 40 pies permitida para techos a dos aguas (gables).

En julio, Stephen Swisher, de GTS Development, señaló que los añadidos decorativos son un guiño a las raíces mineras de Park City, pero agregan cinco pies adicionales.

Swisher explicó que la inclinación del terreno también representa un inconveniente. Mencionó que, en un edificio de 120 pies de largo, un extremo puede estar por debajo del límite máximo mientras que el otro no. Asimismo, indicó que resulta difícil acomodar un nivel comercial y dos pisos residenciales por debajo de los 35 pies.

"En mi opinión, algunos de estos requisitos del código realmente no preveían proyectos de mayor envergadura", afirmó Swisher. "No estamos intentando hacer los edificios más altos por un deseo de tener una expresión arquitectónica grandiosa. Es simplemente el resultado del terreno inclinado sumado a lo que requiere apilar esos niveles".

La comisión aún no ha determinado si la altura es aceptable. La presidenta de la comisión, Christin Van Dine, declaró a KPCW el 17 de julio que al grupo siempre le preocupa la altura en la ciudad, especialmente en un corredor de acceso.

"Siempre hacemos hincapié en tener un proyecto que se adapte al terreno, y no en hacer que el terreno se adapte al plano", expresó en el programa Local News Hour de KPCW.

La comisión también revisará un plan de mitigación de tráfico y estacionamiento el 12 de agosto. Dado que el terreno se ubica en la esquina de dos vías transitadas, el plan recomienda separar a peatones y ciclistas de los automóviles, así como mejorar las conexiones viales con las calles cercanas Munchkin y Homestake.

El garaje de estacionamiento propuesto para el lugar cuenta con 280 espacios y dos accesos de entrada y salida. El personal municipal tiene algunas observaciones respecto a la entrada del garaje por Kearns Boulevard, aspecto que la comisión podría debatir.

Van Dine señaló que la reunión incluirá espacios para la participación del público.

"Siempre nos alegra contar con la participación del público", comentó. "Lo estamos analizando a través del código de gestión de suelo. Por ello, los comentarios que aborden directamente ese enfoque son los más útiles".

Van Dine añadió que los residentes locales pueden intervenir en persona, de manera virtual o enviando sus comentarios por correo electrónico directamente a la comisión.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

