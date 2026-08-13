Algunos residentes mayores del condado de Summit no se identifican como "adultos mayores", según hallazgo de consultores

Los estadísticos pronostican que, para finales de esta década, el condado de Summit tendrá más residentes mayores de 65 años que de 14 años o menos.

Sin embargo, la población que envejece se mantiene joven de corazón.

Así lo afirman los consultores que el condado contrató para planificar el futuro de los servicios para adultos mayores. Para empezar, Jordan Pallitto, de The Hill Group, señala que a muchos de los residentes de más edad no les agrada la etiqueta de "adultos mayores" (seniors).

"Uno de los comentarios que hemos escuchado una y otra vez —especialmente al hablar con personas que aún no participan en los programas de los centros para adultos mayores— es que dicen: 'Bueno, no soy lo suficientemente mayor'", explicó Pallitto a los miembros del concejo del condado el 29 de julio. "Puede que sea un adulto mayor por definición, pero no tengo la edad suficiente para ir a ese lugar o participar en esos programas".

La creciente proporción de residentes de mayor edad podría generar una mayor demanda de servicios. Sin embargo, el informe preliminar de la consultora indica que ya existen otras personas que podrían beneficiarse de la ampliación de los servicios o de programas que no estén etiquetados específicamente para "adultos mayores".

El informe final no estará listo sino hasta el otoño, cuando el Concejo del Condado de Summit comience a elaborar el presupuesto para 2027.

Haga clic aquí para leer la actualización sobre el estado del proyecto de The Hill Group .

"Una parte fundamental de este plan estratégico es que no se limita únicamente a los tres centros físicos para adultos mayores. Se trata del ecosistema de servicios disponibles tanto dentro como fuera de ellos", afirmó Pallitto.

Según Craig Weekly, miembro de la junta directiva del centro para adultos mayores de Park City, dicha programación estimula tanto la mente como el cuerpo.

"Los centros para adultos mayores sacan a las personas del aislamiento", expresó ante el concejo del condado durante el turno de comentarios públicos en junio. "Los integran con sus pares a través de comidas grupales, actividades comunitarias y programación especial. Construyen comunidad, que es exactamente lo que estas personas necesitan".

Se espera que The Hill Group recomiende un incremento en los servicios de transporte hacia las actividades y hacia los centros para adultos mayores en Kamas, Park City y Coalville.

"Hay voluntarios increíblemente dedicados que se levantan antes del amanecer para brindar servicios de transporte a sus pares en esta comunidad", señaló Pallitto. "Pero lo que hemos escuchado de manera clara y contundente es que no es suficiente".

La subadministradora del condado, Janna Young, indicó que el personal confía en que el informe sirva de apoyo para la formulación del presupuesto de 2027.

El Municipio de Park City ha asignado presupuesto para un centro para adultos mayores completamente nuevo, el cual prevé concluir para 2029 .

El edificio se trasladará un par de cuadras desde la parte baja de Woodside Avenue hacia el estacionamiento de Mawhinney, frente a la Biblioteca de Park City.

El Condado de Summit y el Municipio de Park City son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

