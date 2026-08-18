Líderes de Park City evalúan centro regional de seguridad pública en medio de incendio forestal en Wasatch Back

El Departamento de Policía de Park City quiere implementar un centro regional de operaciones de emergencia en la zona . El departamento informó este jueves al Concejo Municipal de Park City que la instalación podría dar soporte en la respuesta ante incendios forestales, desastres naturales y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034.

El jefe de policía, Wade Carpenter, señaló que la región no cuenta con una instalación dedicada donde las agencias puedan coordinarse durante emergencias mayores o recibir suministros y recursos de forma segura.

"Si tuviéramos un incendio de gran magnitud, como el que tenemos en este momento, y entregan comida y agua, tienen que dejar esos insumos en zonas no aseguradas", explicó Carpenter.

El debate surge mientras el incendio de Rocky Canyon ha consumido casi 16 000 acres en los condados de Summit y Morgan desde que se inició el 7 de agosto. El fuego también obligó a evacuar a unos 500 residentes y a miles de cabezas de ganado .

Carpenter afirmó que un centro de emergencias resultaría muy útil en este momento. De igual manera, habría sido de gran ayuda durante el incendio de Parleys Canyon en 2021, cuando la zona tuvo alrededor de 300 tiendas de campaña instaladas a lo largo de 40 acres.

La instalación también habría brindado apoyo a la región durante la pandemia de COVID-19.

"También tuvimos que tomar la pista de hielo y parte del hospital para las vacunaciones de COVID, lo cual puso en una situación difícil a esas otras áreas", comentó Carpenter.

Cuando no esté en uso para una emergencia, Carpenter señaló que el centro respaldaría las operaciones diarias del departamento de policía, así como de la Oficina del Alguacil del Condado de Summit, el Distrito de Bomberos de Park City y otros socios regionales.

Asimismo, podría utilizarse para capacitaciones, operaciones de despacho, respuesta ante incendios forestales e instalaciones de respaldo para tecnología de la información.

Carpenter añadió que con la llegada de los Juegos Olímpicos en 2034, un centro de emergencias sería de suma importancia.

"Tenemos una verdadera preocupación con respecto al corredor de la Ruta Estatal 248, porque podríamos quedar incomunicados por tierra", indicó.

Aunque los planes son preliminares, Carpenter solicitó al concejo que considere destinar parte de sus terrenos para el centro. La ciudad posee dos parcelas en el 700 de Round Valley, al este de Peace House. El distrito de bomberos también cuenta con una propiedad en las cercanías.

Artículo traducido por María Camperos.

