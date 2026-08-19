Los concejales votarán sobre la simplificación del proceso de rezonificación en Snyderville Basin

El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, señaló en la reunión del lunes de la Autoridad de Vivienda del Condado de Summit que no esperaba que la propuesta para modificar el proceso de rezonificación generara tanta controversia.

A algunos miembros del Concejo del Condado de Summit les preocupa que la rezonificación se vuelva demasiado sencilla.

Los planificadores han propuesto requerir menos detalles por adelantado a los desarrolladores cuando solicitan cambiar los usos permitidos en sus terrenos.

El nuevo proceso aún exigiría que el condado y el propietario acuerden las alturas de los edificios, la densidad, la distribución y otros aspectos del proyecto.

En caso de obtener la rezonificación, y antes de poder construir, los desarrolladores tendrían que presentar de todos modos la misma documentación detallada que el código de desarrollo de Snyderville Basin exige actualmente desde el principio.

Barnes espera abordar las inquietudes de los concejales en la reunión del miércoles.

"Para tranquilizar al concejo del condado —cuya preocupación al final de la última reunión era que van a perder el control—, ¿cómo nos aseguramos de que las cosas se cumplan?", comentó Barnes ante la autoridad de vivienda. "La versión anterior del código incluía un acuerdo de desarrollo opcional. Esta versión que tenemos sobre la mesa hoy exige un acuerdo de desarrollo obligatorio".

Los acuerdos de desarrollo son contratos vinculantes entre el condado y un propietario.

Los residentes podrán dar su opinión sobre el proceso de rezonificación propuesto en la reunión del concejo del miércoles. Las organizaciones a favor de la vivienda asequible prevén expresar su respaldo.

La Autoridad de Vivienda del Condado de Summit votó el lunes a favor de respaldar el nuevo proceso de rezonificación, el cual cuenta también con la recomendación favorable de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin.

Este cambio afectaría únicamente a las zonas no incorporadas de Snyderville Basin, no a las rezonificaciones dentro de los límites municipales o en el sector este del condado de Summit.

La propuesta acompaña los esfuerzos del condado de Summit por negociar una alianza con Columbus Pacific Development en la propiedad de Cline Dahle, perteneciente al condado y ubicada en Jeremy Ranch.

Matt Sampson / KPCW La propiedad de Cline Dahle está ubicada cerca de Rasmussen Road, junto a la Escuela Primaria Jeremy Ranch.

Ambas partes tenían planes para construir viviendas asequibles, así como una nueva estación de bomberos y un centro recreativo.

Sin embargo, las conversaciones se estancaron luego de que el desarrollador expresara en marzo su preocupación por el riesgo financiero que implica el proceso actual.

Para Barnes, parte del problema con las rezonificaciones en general es que actualmente exigen más detalles que otros tipos de desarrollo. Explicó que ese nivel de detalle trae más desventajas que beneficios, ya que requiere más tiempo modificarlos a medida que el proyecto evoluciona durante el proceso de solicitud.

"Por consiguiente, a medida que el proyecto avanza a través de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin y, con suerte, hacia el concejo del condado, se realiza trabajo en vano, tareas repetitivas y costosas, además de revisiones y reevaluaciones por parte del personal", afirmó. "Se están desperdiciando recursos. Todos están perdiendo tiempo".

Cuando los concejales debatieron la propuesta por última vez el 29 de julio, sus opiniones estuvieron divididas.

El concejal Roger Armstrong fue uno de los que expresó inquietud por perder el control sobre el resultado final de una rezonificación, mientras que el concejal Canice Harte señaló que el proceso es "difícil por una razón".

Por otro lado, los concejales Megan McKenna y Chris Robinson manifestaron su preocupación de que el estado actual de las cosas impida al condado alcanzar sus metas de vivienda asequible .

La audiencia pública del miércoles comenzará a las 6:00 p. m .

El Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

