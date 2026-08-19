Park City Mountain fija su fecha de apertura para el 20 de noviembre, una semana antes de Acción de Gracias

La compañía anunció las fechas de apertura de sus estaciones más grandes el 18 de agosto, en medio de una ola de titulares que proyectan un posible año de nieve impulsado por un "Súper El Niño".

La fecha estimada para Park City Mountain es el 20 de noviembre, el viernes anterior a Acción de Gracias.

Bill Rock, presidente de la división de montaña de Vail Resorts, señaló que la posibilidad de nevadas por el fenómeno de El Niño hace que la empresa se sienta "optimista".

"Y aunque nos encantaría ver que el Súper El Niño cumpla con las expectativas, también estamos adoptando un enfoque agresivo en la fabricación de nieve para garantizar que esta temporada de esquí sea inolvidable", afirmó.

En Colorado, Keystone Resort planea abrir "tan pronto como sea posible en octubre". Breckenridge proyecta su apertura para el 6 de noviembre, seguido por Vail Mountain el 13 de noviembre.

Junto con Park City, el 20 de noviembre abrirán Whistler-Blackcomb en Canadá, así como Heavenly y Northstar en la zona del lago Tahoe, California.

Beaver Creek y Crested Butte están programados para el 25 de noviembre.

Kirkwood en California y Stevens Pass en Washington prevén abrir el 4 de diciembre.

Los precios del Epic Pass aumentarán el 7 de septiembre.

El invierno cálido del año pasado retrasó los días de apertura de muchas estaciones de esquí del oeste . Park City Mountain no pudo abrir sino hasta diciembre.

Los meteorólogos advierten que las temperaturas cálidas asociadas con El Niño podrían provocar lluvia en lugar de nieve, el mismo problema que afectó a las estaciones de esquí el invierno pasado.

La fundación EpicPromise Employee Foundation de Vail Resorts es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.