Un snowboarder paralímpico ayuda a la Fundación V en la lucha contra el cáncer en Park City

Desde su creación hace 33 años, la Fundación V de Norteamérica ha otorgado quinientos millones de dólares en subvenciones para la investigación del cáncer.

Este jueves, la sede de Park City de esta organización sin fines de lucro celebrará un evento de recaudación de fondos en las oficinas centrales de U.S. Ski & Snowboard, situadas en Victory Lane, para respaldar esta iniciativa.

La jornada dará inicio a las 6 p.m. con un cóctel, seguido de una cena. Noah Elliott, atleta paralímpico local y superviviente de cáncer, junto a la Dra. Melissa Reeves, beneficiaria de una beca de la fundación, compartirán de qué manera la organización los ha impulsado a llegar hasta donde están hoy.

La Dra. Nancy Romanzi, miembro de la junta directiva de la Fundación V y organizadora del evento, señaló que la totalidad de los fondos recaudados se destinarán de forma directa a la investigación científica.

“No tenemos gastos operativos ni administrativos porque la fundación cuenta con un fondo patrimonial propio que los cubre por completo”, explicó Romanzi en el programa Local News Hour de KPCW. “Así podemos transferir el dinero de inmediato y entregárselo a los investigadores”.

Romanzi destacó que la fundación ha percibido una necesidad mayor debido a los recientes recortes en la financiación de investigaciones. La entidad sin fines de lucro concede becas de $200,000 dedicadas al estudio de cualquier tipo de cáncer.

“Como fundación, dimos un paso al frente ante los cambios en el financiamiento gubernamental”, afirmó. “Cuando esos fondos públicos cambiaron, comenzamos a financiar esa brecha”.

Asimismo, indicó que el proceso de selección es muy competitivo y cuenta con aspirantes procedentes de 72 institutos especializados en cáncer en Estados Unidos y Canadá.

“Se financian aquellos proyectos que obtienen las calificaciones más altas”, explicó Romanzi. “El desafío, por supuesto, radica en que siempre hay más propuestas con puntajes excelentes de las que realmente podemos financiar. Por ello, la meta sería poder subvencionarlas todas; mediante este riguroso proceso identificamos a lo mejor de lo mejor para que sigan logrando grandes avances con sus investigaciones”.

Añadió además que subvenciones anteriores contribuyeron a la creación de fármacos revolucionarios como Keytruda, utilizado en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, entre ellos el melanoma, el de pulmón y el de mama.

La Fundación V también cuenta con sedes en Napa Valley, Chicago, Nueva York, Phoenix y Austin.

Las entradas para el evento de este jueves tienen un costo de $175 y se encuentran disponibles en v.org/parkcity .

Artículo traducido por María Camperos.