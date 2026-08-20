El Club de Elks de Park City otorga becas inaugurales en los premios a los equipos de emergencia

La vigésima cuarta entrega anual de los Premios a los Equipos de Emergencia del Club de Elks de Park City rindió homenaje a oficiales de policía, bomberos, paramédicos y, por primera vez, a un voluntario de búsqueda y rescate el 15 de agosto en Rotary Park.

Los seis homenajeados fueron el bombero de Park City, Hudson Zwahlen; el sargento de la Oficina del Alguacil del Condado de Summit, Zachary Howick; la detective de la Policía de Park City, Katie James; el voluntario de Búsqueda y Rescate del Condado de Summit, Kevan Todd; la paramédica de la División de Servicios Médicos de Emergencia de Park City, Gabrielle Longchamp; y el cabo de la Patrulla de Caminos de Utah, Jake Odom.

La alguacil del Condado de Summit, Kacey Bates, señaló que estos reconocimientos llegan en un momento en que las cuadrillas de emergencia trabajan para contener el incendio de Rocky Canyon en los condados de Summit y Morgan.

“El reconocimiento no siempre se da en las fuerzas del orden”, declaró la alguacil Kacey Bates a KPCW. “Vamos y hacemos un trabajo, y no pedimos reconocimiento. Simplemente hacemos el trabajo, por lo que este premio es conmovedor en muchos sentidos… es una forma especial de reconocer a estas personas”.

Todd es el primer voluntario de búsqueda y rescate en ser homenajeado. El vicecomandante fue premiado por su dedicación y afirmó que, tras 34 años de voluntariado en emergencias, recibir este protagonismo lo llena de humildad.

“A los que estamos en búsqueda y rescate no nos gusta el reconocimiento”, expresó Todd. “Preferimos actuar sin llamar la atención y volver a casa antes de que alguien sepa que estuvimos allí. Pero, pensándolo bien, es bastante especial”.

Zwahlen, bombero y originario de Park City, fue distinguido por su labor como paramédico. Con siete años de trayectoria, este padre de cuatro hijos de 30 años de edad manifestó su gratitud hacia sus mentores.

“Me siento profundamente honrado de que algunas personas al inicio de mi carrera hayan depositado su fe y confianza en mí, aun cuando yo no sabía realmente lo que estaba haciendo en ese momento”, comentó Zwahlen. “Solo mantuve los pies en la tierra, la cabeza en el trabajo y seguí adelante”.

Como parte de una nueva iniciativa de becas, la organización otorgó $1,000 en honor a cada uno de los galardonados. Cada ganador eligió a un miembro de la comunidad para recibir una beca destinada a gastos educativos.

Todos los beneficiarios tenían vínculos con los servicios de emergencia. Tres de ellos cursan licenciaturas en justicia penal, uno aspira a ser bombero y otro trabaja con el servicio de emergencias médicas de Park City.

Todd eligió a Kambrie Redd, hija de un oficial de policía que falleció inesperadamente.

“Ella cursa el último año de la escuela secundaria este año”, señaló Todd. “Sentí que era algo muy adecuado, además ella va a continuar sus estudios. Cuando me enteré de eso, dije: 'tú eres mi candidata'”.

Entre los demás beneficiarios se encuentran Connor Hardy, Rachel Riff, el sargento Jonathon Watson y Jace Verl McArthur.

La Fundación Utah 1033 también recibió una beca. Esta organización sin fines de lucro brinda apoyo financiero a las familias de los primeros respondedores de Utah que pierden la vida en el cumplimiento del deber.

Artículo traducido por María Camperos.

