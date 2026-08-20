Incautan registros de principales mandos policiales del Wasatch Back en el caso de obstrucción contra Rigby

Una orden de registro desclasificada recientemente revela nuevos detalles sobre la investigación por un delito grave de obstrucción de la justicia que se le sigue al alguacil del Condado de Wasatch, Jared Rigby.

Mediante dicha orden, se registraron e incautaron los registros de llamadas y mensajes de texto de Rigby, del jefe de policía de Park City, Wade Carpenter, y del exalguacil del Condado de Summit, Dave Edmunds.

Un abogado que representa tanto a Carpenter como a Edmunds afirmó que ninguno de los dos cometió delito alguno, mientras que Rigby también niega cualquier conducta indebida.

“Como dije anteriormente, actué conforme a la ley y no he hecho nada malo”, manifestó el alguacil del Condado de Wasatch el 19 de agosto a través de un comunicado emitido por su abogado.

La Fiscalía del Condado de Summit confirmó a KPCW en mayo que investigaba a Rigby por presunta conducta indebida antes del mediático juicio por asesinato de Kouri Richins.

Una declaración jurada del investigador que solicitó la orden ofrece un panorama más claro de lo sucedido.

La fiscalía indicó que su investigación gira en torno a una carta anónima recibida en enero, aproximadamente un mes antes del inicio del juicio de Richins. La orden de registro recién desclasificada muestra que el documento contenía 13 acusaciones contra el detective del Condado de Summit, Eric Mainord, quien figuraba como posible testigo en el juicio.

“[La carta] sugería ciertos incidentes que debían investigarse y alegaba ‘graves inquietudes respecto a su credibilidad y confiabilidad como testigo’”, señala la declaración jurada de la orden de registro.

Utah Communications Authority El exalguacil del Condado de Summit, Dave Edmunds

La solicitud de acceso a registros públicos realizada por KPCW para obtener el contenido de la carta fue denegada debido a que la investigación continúa abierta. KPCW no ha podido confirmar si las acusaciones son verdaderas, mientras que Mainord y su abogado declinaron hacer comentarios.

Según la orden de registro, las 13 acusaciones contenidas en la carta anónima coinciden con el contenido de una solicitud de registros públicos que Edmunds presentó ante el Departamento de Policía de Heber City en diciembre de 2025. Se presume que el exalguacil del Condado de Summit buscaba obtener el expediente personal de Mainord.

Los fiscales señalaron que un perito calígrafo analizó la solicitud de Edmunds y determinó que la letra manuscrita presentada "posiblemente" coincide con la de Rigby.

Los investigadores han interrogado a la jefa de Mainord, la alguacil del Condado de Summit, Kacey Bates.

"Soy testigo en este caso", declaró Bates a KPCW. "Y estoy colaborando con la Fiscalía del Condado de Summit".

De acuerdo con la orden judicial, Bates afirma que Rigby le mostró esas mismas 13 acusaciones durante una reunión en el Hospital de Park City el 8 de enero, al día siguiente de que Mainord se inscribiera para competir contra Rigby por la alcaldía de la policía (alguacil) del Condado de Wasatch.

Rigby le había pedido a Bates reunirse para "hablar de la campaña". Tras su llegada a la cafetería del hospital, se alega que Rigby le enseñó un sobre manila que contenía las acusaciones.

La declaración jurada de la orden de registro señala: "La Sra. Bates tuvo la clara impresión de que el Sr. Rigby le daba a entender que, a menos que el Sr. Mainord retirara su candidatura, esta información se haría pública y tendría un impacto negativo, ya fuera directa o indirectamente, en el procesamiento penal de Kouri Richins".

Park City Municipal El jefe de policía de Park City, Wade Carpenter

En el lapso de 30 minutos tras su encuentro con Rigby, se alega que Bates recibió una llamada del jefe de policía de Park City, Wade Carpenter.

Según los investigadores, Carpenter también le advirtió que las acusaciones contra Mainord podrían repercutir en el juicio de Kouri Richins. La orden de registro señala que tanto él como Rigby instaron a Bates a abordar el tema con la fiscalía del Condado de Summit.

Carpenter ya se había comunicado previamente con el subjefe de Bates en diciembre de 2025 para tratar el expediente personal de Mainord. Se alega que Carpenter le informó al subjefe que se presentaría una solicitud de registros públicos ante el Departamento de Policía de Heber City.

La orden de registro indica que Carpenter manifestó que Rigby deseaba que el subjefe le pidiera a Mainord que llamara a Rigby.

La Fiscalía del Condado de Summit notificó la orden de registro a Verizon Wireless el 11 de febrero para obtener los registros telefónicos de Rigby, Edmunds y Carpenter. Los expedientes judiciales muestran que la compañía entregó los datos el 20 de mayo, aunque los hallazgos del registro no son de carácter público.

La orden permaneció bajo reserva hasta su divulgación pública el 11 de agosto.

"Los resultados del registro a las líneas del exalguacil Edmunds y del jefe Carpenter han demostrado de manera concluyente que ninguno de ellos cometió falta alguna", afirmó su abogado, Greg Skordas, en un comunicado enviado a KPCW.

Edmunds, el exalguacil, defendió a Rigby durante una polémica pública hace tres años, cuando Rigby fue nominado para dirigir la Certificación y Entrenamiento de Oficiales de Paz de Utah (POST, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de fiscalizar a las fuerzas del orden.

El Consejo de POST votó por unanimidad rescindir la nominación de Rigby el 31 de enero de 2023, luego de que un video publicado por Fox13 pusiera en duda su gestión en una investigación previa de asuntos internos.

Edmunds figuró entre quienes abogaron por Rigby ante el consejo.

"Jared Rigby es un hombre excepcional. Trabajó para mí como oficial subordinado cuando fui alguacil del Condado de Summit", expresó Edmunds durante la reunión del Consejo de POST el 19 de enero de 2023. "Trabajó a mi cargo durante muchos años; es un hombre que hace su trabajo y lo hace bien".

En aquel momento, el jefe de policía de Park City, Wade Carpenter, presidía el Consejo de POST y formaba parte del panel que entrevistaba a los candidatos a director del organismo , aunque no contaba con voto dentro del consejo.

Rigby retomó sus funciones como alguacil tras la cancelación de la oferta por parte de POST y este año se inscribió para postularse a un tercer mandato .

Mainord nunca rindiño testimonio en el juicio por asesinato de Kouri Richins y retiró su candidatura a la alcaldía de la policía a finales de mayo. Por su parte, Rigby p erdió las primarias del Partido Republicano frente al director de Gestión de Emergencias del Condado de Wasatch, Jeremy Hales.

La Fiscalía del Condado de Summit informó a KPCW que no emite comentarios sobre investigaciones en curso. Hasta la fecha, Rigby no ha sido imputado por ningún delito.

Artículo traducido por María Camperos.

