Park City Mountain publica el plan de estacionamiento de Canyons Village para la temporada 2026-2027

El complejo prevé poner en marcha los elevadores el 20 de noviembre. La reapertura contempla el nuevo teleférico Canyons Village Skyway, diseñado para trasladar a los visitantes desde el área de estacionamiento hasta la villa del complejo en reemplazo de la antigua telecabina Cabriolet.

La apertura del nuevo estacionamiento de Canyons Village está programada para principios de diciembre y ofrecerá alternativas de estacionamiento gratuitas y de pago en la zona base. Previo a su inauguración, los esquiadores y practicantes de snowboard dispondrán de lotes de superficie adicionales en la villa.

La tarifa del estacionamiento será de $29 dólares por día. El acceso será gratuito para vehículos compartidos con cuatro o más ocupantes.

Asimismo, el complejo habilitará un cupo de estacionamiento gratuito por orden de llegada en el lote de superficie adyacente a la estructura del garaje.

Las condiciones de estacionamiento en Mountain Village se mantendrán respecto a la temporada anterior: se requerirá reserva de pago en todos los lotes de superficie y el acceso continuará siendo gratuito para vehículos compartidos.

Los usuarios podrán adquirir pases de temporada de estacionamiento tanto para el nuevo garaje de Canyons Village como para el de Mountain Village, situado en la parte superior del lote First Time.

Los pases de temporada saldrán a la venta el 1 de septiembre por un costo de $825 dólares y requerirán reserva previa.

Por su parte, el complejo vecino Deer Valley Resort aún no ha anunciado la fecha oficial de apertura.

Artículo traducido por María Camperos.