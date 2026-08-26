La nueva instalación de Recycle Utah será un espacio de encuentro comunitario

Recycle Utah dio a conocer las primeras representaciones preliminares de su futuro centro de reciclaje y sostenibilidad, el cual estará ubicado a un costado de la Carretera Federal 40 en el condado de Summit. Con una superficie de 4.18 acres, las nuevas instalaciones serán aproximadamente diez veces más grandes que su ubicación actual en Woodbine Way, en Park City.

El director ejecutivo Andy Hecht señaló que el nuevo espacio facilitará el acceso a residentes y comercios. Gracias a este incremento en superficie, la organización sin fines de lucro podrá recibir un volumen mayor de materiales y procesarlos con mayor eficiencia.

“Hemos analizado a fondo cómo fluye cada material en el edificio, desde el momento en que una persona lo entrega y pasa por nuestros sistemas, hasta el punto en que es despachado”, explicó.

Hecht puntualizó que el proceso para reciclar cartón —el residuo que reciben en mayor cantidad— prácticamente no requerirá intervención por parte del personal.

Asimismo, destacó que la nueva sede de Recycle Utah trascenderá la función de un punto de acopio de reciclaje para convertirse en un espacio de encuentro comunitario.

Parte fundamental de este concepto contempla una cafetería con áreas interiores y al aire libre en alianza con Lucky Ones Coffee. Hecht indicó que la presencia de la cafetería motivará a los residentes a visitar el lugar, espacio que además podrá ser utilizado para albergar eventos.

El componente educativo también reforzará este enfoque comunitario. La organización interactúa con unos 7,000 estudiantes locales al año y las nuevas instalaciones dispondrán de un ala educativa especializada con aulas de clase.

“Hasta ahora siempre habíamos tenido que trasladarnos a los salones de clase para enseñar a los jóvenes qué es el reciclaje y qué implica, pero resulta fundamental poder mostrarlo en un entorno real”, afirmó Hecht. “Esta sede nos brindará la oportunidad de hacerlo”.

Hecht añadió que el centro contará con una cocina industrial diseñada para reducir el volumen de desechos que termina en el vertedero del condado de Summit.

Explicó que las actividades de recaudación de fondos y otros eventos suelen generar grandes cantidades de vajilla desechable y residuos de comida. Aunque una parte puede reciclarse o compostarse, la mayoría termina en la basura.

Mediante la cocina industrial y un sistema de lavado comercial, Recycle Utah busca mitigar este problema ofreciendo el alquiler de vajilla y cubiertos a precios reducidos.

“Alquilar copas de vino, vasos para agua y demás artículos para un evento de 75 personas resulta sumamente costoso”, comentó. “Recycle Utah podrá ofrecerlo a una fracción de ese precio. Nuestro objetivo no es generar ganancias, sino evitar que los desechos lleguen al vertedero”.

La cocina también respaldará una alianza con la organización Wasteless Solutions. Esta entidad se encarga de empaquetar los alimentos no consumidos en convenciones o eventos deportivos en el Valle de Salt Lake para distribuirlos entre personas en situación de inseguridad alimentaria.

Hecht señaló que la cocina de Recycle Utah permitirá a Wasteless Solutions extender dicho servicio a la región de Wasatch Back.

Recycle Utah iniciará pronto la campaña de recaudación de fondos, años antes de comenzar la construcción.

La organización mantendrá sus operaciones en la sede actual hasta marzo de 2027 , mientras se edifica una estructura temporal en el nuevo predio. Hecht explicó que este espacio provisional permitirá a Recycle Utah seguir prestando los mismos servicios mientras se finalizan los planos y se asegura el financiamiento para la sede definitiva.

Recycle Utah es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

