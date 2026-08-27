Heber debate sobre la mejor manera de financiar el alivio fiscal para residentes adultos mayores

El condado de Wasatch ofrece un programa de reducción de impuestos para adultos mayores y residentes con discapacidades, y Heber City evalúa implementar un enfoque similar.

La alcaldesa Heidi Franco señaló que las tarifas del desarrollo Jordanelle Ridge podrían financiar estos beneficios fiscales para propietarios mayores de 66 años con bajos ingresos.

“Para quienes viven con ingresos fijos, son dueños de su casa y siguen intentando salir adelante en esta economía, realmente necesitamos brindarles apoyo desde la ciudad”, declaró el 19 de agosto en el programa Local News Hour de KPCW. “El programa del estado o del condado simplemente no es suficiente”.

Tanto el condado como el estado ofrecen cierto alivio fiscal a los adultos mayores con ingresos anuales de $65,000 o menos.

Con base en datos de 2025, alrededor de 150 hogares podrían calificar para el programa propuesto en Heber City.

Los miembros del concejo de Heber City debatieron la logística de la idea de Franco durante una reunión celebrada el 18 de agosto.

Uno de los puntos de discusión fue si los impuestos deberían condonarse —es decir, eliminarse por completo— o si deberían aplazarse para una fecha futura.

El concejal Mike Johnston respaldó esta última opción. Explicó que, dado que muchos residentes de Heber tienen un alto valor patrimonial en sus propiedades pero poca liquidez (house wealthy and cash poor), la ciudad debería recuperar parte de esos fondos cuando la vivienda se venda.

“Utilizaremos eso como un fondo revolvente, de modo que podamos financiarlo inicialmente, pero en algún momento el dinero debe regresar”, afirmó.

Asimismo, propuso aplazar la totalidad de los impuestos sobre la propiedad de los participantes, en lugar de diferir solo una fracción del monto.

Por su parte, el concejal Aaron Cheatwood expresó que preferiría asignar una partida permanente dentro del presupuesto para este programa, en lugar de depender de las tarifas de impacto.

“No quiero depender de una fuente de financiamiento temporal para sostener algo que considero verdaderamente valioso”, señaló. “Quiero encontrarle un lugar dentro del presupuesto y convertirlo en parte de nuestros procesos”.

El concejo planea retomar la discusión de la propuesta en una reunión en septiembre. La alcaldesa planteó implementar el programa en 2027.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

