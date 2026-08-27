El primer partido de fútbol americano de PCHS en casa se jugará en South Summit

El equipo de fútbol americano de la Escuela Secundaria Park City jugará su primer partido como local esta semana, pero no será en el Dozier Field.

Mientras continúan las obras de construcción en el campo de fútbol americano y en otras instalaciones deportivas de la secundaria, la Escuela Secundaria South Summit prestará su cancha sintética a los Miners. La superintendente del Distrito Escolar de Park City afirmó tener plena confianza en que este será el único partido en casa que se dispute en Kamas.

“Nuestro equipo de fútbol americano ha podido entrenar en el Dozier Field, el edificio de la entrada este está completado al 100 % y el concreto del terreno junto con la infraestructura llevan un avance aproximado del 85 %”, declaró Huntsman el 27 de agosto en el programa Local News Hour de KPCW .

El patada inicial de los Miners en South Summit será a las 7 p. m. este viernes contra los Trojans de Morgan. KPCW transmitirá el partido en vivo desde Kamas.

Las renovaciones del Dozier Field forman parte de una actualización deportiva más amplia que comenzó el verano pasado. Una vez concluidas las obras, el campo contará con una nueva pista de atletismo, césped sintético y un edificio de concesiones.

En el predio de la Escuela Secundaria Junior Treasure Mountain, el distrito está sumando dos canchas de fútbol, ocho canchas de tenis y campos de béisbol y sóftbol.

El distrito informó que las jaulas de bateo y el paisajismo están en proceso de instalación, y que el césped sintético del campo de béisbol se colocará esta semana. Asimismo, los equipos de trabajo están dando los últimos retoques a los vestidores y a los estacionamientos.

Se prevé que las obras de las nuevas instalaciones deportivas del distrito queden terminadas en octubre. El próximo partido de los Miners como locales será el 11 de septiembre, mientras que el partido de homecoming de Park City se llevará a cabo el 25 de septiembre.

Artículo traducido por María Camperos.

