Aquí es donde se construirán las nuevas viviendas en Kimball Junction

Six Ridge Partners, antes conocida como Dakota Pacific Real Estate, declaró anteriormente a KPCW que podría iniciar las obras en Kimball Junction la próxima primavera .

Y el mapa de su proyecto ya va tomando forma: el Consejo del Condado de Summit rebautizó Tech Center Drive como Nordic Drive el 19 de agosto.

La semana siguiente, la Comisión de Planificación de Snyderville Basin dio luz verde a los planes de Six Ridge para subdividir parte de su terreno en seis lotes.

El director de desarrollo comercial de la compañía, Steve Borup, señaló que esto permitirá avanzar con las dos primeras fases de vivienda en el lado norte de Nordic.

“El Lote 2 sería, por ejemplo, el proyecto de vivienda asequible”, explicó a los comisionados de planificación el 25 de agosto. “El Lote 1 albergaría el primer proyecto a precio de mercado. Así que todo esto consiste en crear parcelas divididas sobre las cuales podamos operar formalmente, presentar planes de sitio y gestionar trámites similares”.

Bajo su acuerdo de desarrollo con el condado de Summit, Six Ridge debe construir primero la vivienda asequible .

El cronograma depende íntegramente de cuándo el Departamento de Transporte de Utah (UDOT) asigne los fondos y seleccione a un contratista para las mejoras del tráfico en la zona. UDOT tiene previsto recibir ofertas cerca del final de 2027.

Otro factor que influye en el diseño de lo que Six Ridge denomina el proyecto “ Altus Park City ” es un oleoducto subterráneo.

Chevron posee tanques de almacenamiento de petróleo ubicados detrás y al oeste del Walmart de Kimball Junction. El oleoducto de Chevron cruza en diagonal a través de la propiedad de Six Ridge.

Borup afirmó que la empresa desarrolladora está colaborando estrechamente con la compañía energética durante todo el proceso de planificación.

“Estamos dejando fuera cualquier poste de luz o cimentación; todo eso debe quedar fuera de esa área”, explicó. “Podemos pavimentar y tender servicios públicos por debajo del oleoducto, o por encima bajo ciertas condiciones específicas”.

Eventualmente, una conexión de senderos seguirá la ruta del oleoducto hacia el noroeste, en dirección al centro comercial Junction Commons, el cual busca transformarse en una comunidad de uso mixto.

El Consejo del Condado de Summit podría votar este miércoles la propuesta de reurbanización del centro comercial.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

