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La Escuela Secundaria Park City podría implementar una lotería de pases de estacionamiento el próximo año para evitar que los estudiantes acampen

KPCW | By Kristine Weller
Published August 31, 2026 at 5:21 PM MDT
Park City High School parking lot
E. Louise Kelly
/
KPCW
Una vista del estacionamiento de la Escuela Secundaria Park City el 31 de agosto de 2026.

Las autoridades de la Escuela Secundaria Park City consideran implementar una lotería para la asignación de pases de estacionamiento. El sistema actual de compra presencial provocó que este año varios estudiantes acamparan durante la noche.

Los pases de estacionamiento de la Escuela Secundaria Park City tienen un costo de $150 y deben adquirirse en persona. Los 750 permisos se venden mediante un sistema de antigüedad que asigna un día específico para cada grado: los estudiantes de último año (seniors) tienen prioridad, seguidos por los de tercer año (juniors) y segundo año (sophomores).

Lila Owen, estudiante de tercer año y representante estudiantil ante la Junta de Educación del Distrito Escolar de Park City, informó a los miembros del consejo el 25 de agosto que los alumnos recurrieron a nuevas estrategias este año para conseguir uno de los codiciados pases del estacionamiento de la secundaria.

“En especial para los de tercer año que buscaban su pase, fue una locura. Hubo gente que acampó a pasar la noche”, señaló. “Llegué a las 4:30 a. m., pero realmente no sirvió de mucho porque se desató una estampida en cuanto llegaron los profesores”.

El distrito vendió 550 pases de estacionamiento este año. Hay 450 permisos destinables a los estacionamientos de la secundaria y 100 para el terreno contiguo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asimismo, existen 200 pases disponibles para el Complejo Deportivo Treasure Mountain, junto a la Escuela Primaria McPolin, aunque el espacio allí se encuentra limitado debido a las obras de construcción.

Owen indicó que el gobierno estudiantil y la directiva de la secundaria están buscando una mejor alternativa.

El equipo evalúa implementar un sistema de lotería para la asignación de los pases. Al igual que en la modalidad actual, se daría prioridad a los estudiantes de último año. Owen añadió que el nivel de asistencia de los alumnos podría incorporarse como un criterio adicional.

El tráfico también ha generado inconvenientes. La superintendente Lyndsay Huntsman declaró a KPCW que el distrito contempla destinar personal para coordinar el flujo vehicular a la salida de clases.

“Estamos evaluando posicionar a parte de nuestro personal, junto con nuestro Oficial de Recursos Estudiantiles, dentro del propio estacionamiento para detener el paso de los estudiantes y permitir que los autobuses salgan de manera segura hacia Kearns Boulevard”, explicó el 27 de agosto en el programa Local News Hour de KPCW.

Se han registrado situaciones en las que los estudiantes siguen a muy corta distancia a los autobuses al salir del campus, lo que ocasiona embotellamientos en la vía principal.

Artículo traducido por María Camperos.
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Kristine Weller
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