Park City Mountain anuncia su nueva marca 'Larger Than Life'

Breckenridge y Keystone Resort lideraron el camino en agosto con los anuncios de sus marcas “Kingdom of Breck” y “Lifetime of Firsts” .

Ahora es el turno de Park City para ser “Larger than Life” (Más grande que la vida).

Vail Resorts está implementando nuevas estrategias de mercadotecnia en centros de esquí seleccionados de Norteamérica de cara a la temporada de invierno 2026-2027.

La plataforma de marca “Larger than Life” ya se materializa en la forma de un superpipe de 22 pies tallado en la ladera sobre el casco antiguo de Park City. Este escenario albergará la competencia de slopestyle de la Snow League de Shaun White el próximo mes de enero.

El medallista de oro olímpico desempeñará un papel fundamental en la nueva plataforma de marca de Park City Mountain, según señaló la vicepresidenta y directora de operaciones, Deirdra Walsh. White prestará su voz para un nuevo anuncio digital.

“Otros centros de esquí también están evaluando sus nuevas plataformas de marca, pero no es algo que esté sucediendo en todas las montañas”, afirmó Walsh. “Park City es una montaña realmente especial. Es un lugar que significa mucho para nosotros como compañía, y creo que esto demuestra cómo cobra vida esta marca y cómo continuamos invirtiendo tanto ahora como de cara al futuro”.

Park City Mountain es el centro de esquí más grande de los Estados Unidos medido por su superficie esquiable pública.

Ian Anderson / Park City Mountain La nueva estrategia de marca de Park City Mountain apuesta por destacar el tamaño y la escala del centro de esquí. (Foto: Vista aérea de la montaña en octubre de 2024).

En un anuncio realizado este martes , el centro de esquí destacó la inversión de $144 millones de dólares en telesillas, sistemas de fabricación de nieve y otras mejoras a lo largo de la última década.

Esto incluye la telecabina para 10 personas Canyons Village Skyway, que reemplazará al telesilla Cabriolet esta temporada. A poca distancia, los cinco niveles del nuevo estacionamiento de Canyons Village están programados para abrir a principios de diciembre .

El otro proyecto de telesillas de Park City Mountain —que busca ampliar la capacidad de Silverlode Express y del telesilla Eagle— cuenta con aprobación, pero enfrenta una impugnación presentada por un residente en el Tribunal del 3er Distrito .

Park City también busca expandir su oferta gastronómica este año.

La temporada pasada introdujo la jornada “Peak-to-Plate” (De la cumbre al plato), en la que los chefs de distintos refugios en la montaña crearon platillos únicos para su ubicación. El portavoz John Kanaly señaló que este invierno habrá más días dedicados a esta experiencia.

“Ofrecemos una experiencia guiada en la que se puede esquiar y comer a lo largo de la montaña, disfrutando de diferentes platillos en cada uno de estos refugios”, explicó.

Asimismo, los esquiadores podrán ver este año un trineo recorriendo Park City Mountain que distribuirá s'mores de forma gratuita.

El lanzamiento de “Larger than Life” llega poco después del anuncio de la marca “Epic Experience” de Vail en julio. La empresa matriz de Park City Mountain confía en que las experiencias gastronómicas y de lujo impulsen el crecimiento del negocio.

El crecimiento parece haberse desacelerado en toda la industria. Tanto Vail como su principal competidor, Alterra Mountain Company, han realizado r ecortes de personal corporativo recientemente.

La fundación EpicPromise Employee Foundation de Vail Resorts es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.