El gerente de mercadotecnia de Kouri Richins ofreció servicios de campaña al sheriff del condado de Wasatch

En el séptimo día del juicio por asesinato contra Kouri Richins, la Fiscalía del Condado de Summit incautó el teléfono celular de Greg Hall, amigo y gerente de mercadotecnia de Richins.

Esta medida no respondió a la necesidad de obtener más pruebas para el juicio. Dos órdenes de registro obtenidas por KPCW revelan que la incautación estuvo vinculada a una investigación penal paralela sobre el sheriff del condado de Wasatch, Jared Rigby.

La Fiscalía del Condado de Summit investiga las acciones tomadas por Rigby en los meses previos al juicio contra Richins.

Las declaraciones juradas presentadas para solicitar las órdenes de registro señalan que, a principios de enero, Rigby expresó a la sheriff del condado de Summit sus inquietudes respecto al detective Eric Mainord —su oponente político y testigo potencial en el caso Richins—. La sheriff del condado de Summit declaró posteriormente a los investigadores que creyó que dichas acusaciones se harían públicas a menos que Mainord retirara su candidatura en la contienda de Wasatch.

Rigby y Hall también se reunieron a principios de enero. En un intercambio de mensajes de texto con KPCW el 31 de agosto, Hall afirmó haberle ofrecido ayuda al sheriff del condado de Wasatch en su campaña para un tercer mandato.

Hall sostuvo que solo sostuvieron una reunión de unos 20 minutos.

“Conozco a Jared Rigby desde que era muy joven y siempre he sabido que es una persona genuinamente buena”, declaró. “Cuando me enteré de que se postulaba para la reelección, le ofrecí ayuda con su campaña, como lo he hecho con otros políticos desde la década de 1980”.

Hall añadió que, fuera de ese encuentro, no habían conversado desde los años noventa y aclaró que Rigby no le realizó pago alguno.

“Dejé a su criterio contactarme en el futuro si así lo decidía, lo cual nunca hizo”, indicó Hall.

Sin embargo, Hall sí le mencionó su conversación con Rigby a Kouri Richins cuando hablaron durante la primera semana de su juicio en febrero.

De acuerdo con la declaración jurada, Hall le comentó a Richins en una llamada grabada desde la cárcel que estaba respaldando la reelección de Rigby “principalmente porque el Sr. Mainord ayudó a crear este problema con la Sra. Richins al investigarla”.

“Tanto el Sr. Hall como la Sra. Richins opinaron que, una vez que el Sr. Mainord testificara en el juicio, no tendría éxito en la elección para sheriff del condado de Wasatch”, detalla la declaración jurada.

Los registros judiciales indican que el juez Richard Mrazik, quien presidió el juicio de Richins, firmó dos órdenes para la incautación del teléfono y los datos celulares de Hall el 28 de febrero. Las órdenes se notificaron en marzo y abril, y fueron desclasificadas el 28 de agosto.

En las solicitudes enviadas al juez, los investigadores argumentaron que la inspección del dispositivo podría aportar pruebas sobre dos posibles delitos: obstrucción de la justicia y amenaza para influir en una acción oficial o política .

Hall negó haber tenido conocimiento de “cualquier conflicto entre él [Rigby] y Eric Mainord” al momento de reunirse con el sheriff.

“Cualquier comentario que le hice a Kouri no fue más que algo que pensé que le parecería interesante”, afirmó a KPCW. “Nada más y nada menos”.

El abogado de Rigby, Blake Hamilton, aseguró que su cliente no discutió el caso de Richins ni el tema de Mainord con Hall. Por su parte, Rigby sostiene que actuó conforme a la ley.

La Fiscalía del Condado de Summit declinó hacer comentarios sobre las órdenes de registro emitidas contra Hall.

KPCW tuvo acceso a los documentos el 31 de agosto a través del sitio web público de los Tribunales del Estado de Utah. Los archivos fueron retirados de la plataforma ese mismo día, poco después de que KPCW contactara a las partes involucradas para solicitar declaraciones.

Secretarios del Tribunal del 3.er Distrito informaron que las órdenes emitidas contra Hall no debieron publicarse en línea, dado que existía una orden judicial destinada a mantener en reserva todas las órdenes asociadas al caso.

Mainord retiró su candidatura a la posición de sheriff del condado de Wasatch antes de las primarias de junio. Rigby perdió la contienda frente al aspirante Jeremy Hales, quien figurará en la papeleta electoral de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.

