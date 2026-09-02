El Consejo del Condado de Summit evaluará los proyectos de Junction Commons y Silver Creek Estates

El Consejo del Condado de Summit podría votar este miércoles sobre la rezonificación y reurbanización de Junction Commons, tras meses de conversaciones con representantes del centro comercial de tipo outlet.

El consejo también discutirá y podría votar un proyecto de uso mixto en Silver Creek Estates.

“Silver Creek es probablemente un poco más sencillo”, afirmó el director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, el 1 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW . “A mi parecer, no hay razón por la cual el consejo no pueda aprobar ambos proyectos este miércoles. No estoy seguro de si lo harán. Creo que tras las múltiples ocasiones en que se ha debatido sobre los outlets, con suerte todas las preguntas ya han sido formuladas y respondidas”.

La propuesta del propietario de los outlets, Singerman Real Estate, se redujo de 510 a 340 unidades de vivienda en total debido a las preocupaciones del consejo respecto al tráfico. De esa cifra, 220 unidades serian destinadas a vivienda asequible.

El circuito superior de tiendas se demolería para dar paso a un vecindario de carácter más residencial y a dos estructuras de estacionamiento. El estacionamiento inferior se ocuparía con departamentos, incorporando también nuevos comercios en la planta baja.

En comparación, el proyecto The Crossroads at Silver Creek es de menor escala.

Columbus Pacific Development busca edificar 90 unidades habitacionales, un inmueble de 4,000 pies cuadrados destinado a organizaciones sin fines de lucro y 32,000 pies cuadrados adicionales de espacio comercial en la intersección de la Interestatal 80 y la Carretera Federal 40 (U.S. 40).

Al igual que el proyecto de los outlets, la propuesta de Silver Creek requiere una rezonificación, motivo por el cual el consejo del condado tiene la última palabra.

“El solicitante tiene los dedos de las manos y de los pies cruzados con la esperanza de obtener algún tipo de recomendación favorable sobre la rezonificación. Después de eso, vendrá una secuencia de otras aprobaciones necesarias”, explicó Barnes. “Se requiere la aprobación de una subdivisión, y en ese punto deberán elaborarse todos los detalles y documentos de construcción”.

Haga clic aquí para consultar la agenda del consejo y acceder al enlace para asistir de manera virtual.

El condado de Summit y Columbus Pacific Development son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

