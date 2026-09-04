Utah supera los 1,000 incendios forestales; disminuyen los incendios causados por la actividad humana

Utah ha registrado más de 1,000 incendios forestales en lo que va del año, aproximadamente 80 más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, las autoridades estatales de incendios señalaron que los incendios causados por la actividad humana han disminuido. Utah Fire Info informa que las personas provocaron el 46% de los incendios forestales de este año, en comparación con el 68% en 2025 y el 57% en 2024.

Los incendios han consumido más de 559,000 acres en Utah en lo que va del año.

El de mayor magnitud, el incendio Wide Mouth 2 en el condado de Millard, ha calcinado casi 130,000 acres y está contenido al 97%.

El condado de Summit ha registrado cerca de 50 incendios forestales hasta la fecha, incluido el incendio de Rocky Canyon que se inició el 7 de agosto. Este consumió más de 16,000 acres y se encuentra completamente contenido. De los 15 incendios en el condado de Wasatch, el más grande quemó 145 acres.

Los bomberos de Utah han logrado mantener el 90% de los incendios del estado en una extensión de 10 acres o menos este año.

Artículo traducido por María Camperos.

