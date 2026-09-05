Animador de Park City galardonado con el Premio Spirit of Hospitality 2026

Randy Barton fue galardonado con el Premio Spirit of Hospitality "Myles Rademan" durante la reunión anual de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City.

Nacido y criado en Utah, Barton ha residido en el condado de Summit durante más de 50 años. Como expresó su amigo de muchos años, Bob Richer, Barton desempeñó un papel protagónico en la creación de una Park City repleta de música, teatro, comedia y artes.

En 1999, Barton fundó Mountain Town Stages (actualmente Mountain Town Music). También es la figura detrás de la cadena de restaurantes Sconecutters y de los eventos Who’s Art, los cuales combinaban artes visuales y música para celebrar el arte en todas sus manifestaciones.

Asimismo, Barton desempeñó un rol fundamental durante 40 años en la consolidación de KPCW . Durante dos décadas fue el conductor del programa vespertino de la emisora, “The Local View” .

“Él era el corazón palpitante de nuestras tardes”, afirmó Richer. “Siempre instándonos a desacelerar, a tomar con calma los embotellamientos —acompañado de consejos para desplazarse por la ciudad—, a detenernos a oler las rosas, a relajarnos y a recordarnos lo que significa vivir en un pequeño pueblo de montaña”.

No obstante, Richer destacó que, ante todo, Barton es un apasionado del teatro. Ha participado en el teatro local desde 1976 y ha evitado en múltiples ocasiones que el Egyptian Theatre cerrara sus puertas definitivamente.

En primer lugar, Barton colaboró en la restauración y remodelación del teatro en 1981. Posteriormente, en 2009, volvió a rescatar el recinto luego de que la Gran Recesión dejara a la junta directiva del Egyptian con una deuda de $300,000 dólares.

Richer relató que Barton solicitó un plazo de 30 días para formular un plan y que, bajo su liderazgo, el Egyptian se convirtió en todo un éxito.

La fórmula de Barton consistió en contratar personal capacitado, diversificar las fuentes de ingresos mediante donaciones y venta de entradas, y programar una mayor cantidad de espectáculos y de mejor calidad. El servicio al cliente y el enfoque en hacer del teatro un espacio divertido y de convivencia social también atrajeron al público.

Además, Barton impulsó un programa de teatro juvenil que hoy en día es completamente gratuito.

“Randy siempre ha dado la gran batalla por las artes”, manifestó Richer. “Por esto, por tus 50 años de aportaciones a Park City y por la manera en que has impactado cada rincón de nuestra comunidad con amabilidad, visión y alegría, te saludamos y te honramos”.

Barton expresó sentirse honrado al recibir el reconocimiento. Señaló que las personas deberían ser bienvenidas en cualquier parte del mundo, y que la vía para lograrlo es a través de la hospitalidad.

Como artista de toda la vida, Barton afirmó ser un firme creyente en brindar una mano amiga a todos.

“Para mí, la hospitalidad consiste realmente en compartir. Es un momento que aporta placer y satisfacción a quienes entretienes”, declaró. “Siempre me ha fascinado la concepción de que la hospitalidad y el entretenimiento son una misma cosa”.

Barton concluyó señalando que tiene contemplado continuar creciendo y entreteniendo al público, pues se opone a la noción de asumir que ya lo ha “hecho todo”.

La Cámara de Comercio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

