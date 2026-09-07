Los residentes de Park City celebran el 130.º Día del Minero con desfile y competencias mineras

Las multitudes se congregaron a lo largo de Main Street este lunes 7 de septiembre para presenciar el evento más antiguo de Park City . Mientras el resto del país celebra el Día del Trabajo (Labor Day), los residentes de Park City (Parkites) han celebrado el Día del Minero (Miners Day) durante 130 años para honrar el legado minero de la ciudad.

La jornada comenzó en City Park con un desayuno y una carrera de 5 kilómetros. Posteriormente, las festividades se trasladaron a Main Street, iniciando con la recaudación de fondos anual "Running of the Balls" (Carrera de Pelotas) del Club Rotario de Park City.

Michelle Rankin, integrante del Club Rotario, explicó que esta arraigada tradición consiste en el lanzamiento de 15,000 pelotas de golf a lo largo de la calle, cada una adquirida con el fin de recaudar fondos para organizaciones locales sin fines de lucro.

“Diferentes organizaciones sin fines de lucro de la comunidad pueden acercarse e inscribirse para solicitar subvenciones o darnos a conocer sus necesidades”, señaló. “Posteriormente, a finales del invierno o principios de la primavera, llevamos a cabo una ceremonia para galardonar con subvenciones a las personas y organizaciones beneficiadas de la ciudad”.

Rankin añadió que el grupo tiene como meta superar la recaudación del año pasado , la cual superó ligeramente los $100,000 dólares.

1 of 4 — 09.07.26 Running of the Balls 4.JPG Park City Rotary's annual Running of the Balls event on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW 2 of 4 — 09.07.26 Miners Day parade Park City Museum.jpg The Park City Museum's float marches down Main Street for the Miners Day parade on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW 3 of 4 — 09.07.26 Miners Day parade mining trail.jpg The float for Friends of Ski Mountain Mining History's newly opened historic mine loop rolls down Main Street during the Miners Day parade on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW 4 of 4 — 09.07.26 Miners Day parade puppy bus.jpg The float for the Puppy Pawty Bus rolls down Main Street during the Miners Day parade on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW

Una vez que las pelotas recorrieron la calle principal (Main Street), la vía quedó despejada para dar paso a un desfile con la participación de comercios locales, organizaciones sin fines de lucro, personal de primera respuesta y candidatos políticos.

El gerente del Egyptian Theatre, Randy Barton, recorrió el casco antiguo (Old Town) a lomos de Cosmo, un camello.

"Es el centenario del Egyptian, y hace 100 años, como bien saben, todavía se andaba en camello", comentó. "Así que pensamos: para nuestra gran participación en el desfile e inaugurar la celebración de nuestros 100 años, ¿por qué no?".

Barton prefirió no revelar la procedencia del camello.

"Bueno, ya saben que tenemos contactos por nuestras raíces egipcias", bromeó. "Tenemos cientos de ellos".

Barton completó su vestimenta con un tocado de faraón, túnica y báculo.

“Por comodidad, porque va a ser un trayecto largo desde el Egyptian Theatre hasta City Park”, añadió. “Y, ya saben, quiero viajar cómodo y en primera clase”.

El elenco y el equipo de producción de la serie de televisión “Marshals”, que se encuentra filmando su segunda temporada en Utah, desfilaron por Main Street a bordo de un remolque de heno.

La gerenta de locaciones, Yvette Yurcisin, señaló que la serie está rodando algunas escenas en la histórica mina Ontario de Park City, además de una amplia variedad de sitios a lo largo del Wasatch Back.

“Estamos entusiasmados de estar aquí y representar al programa”, afirmó. “Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Filmar aquí, directamente en las locaciones reales, ha sido todo un sueño”.

1 of 4 — 09.07.26 Miners Day parade volunteer of the year.jpg Park City's Volunteer Citizen of the Year Cheryl Soshnik cruises down Main Street during the Miners Day parade on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW 2 of 4 — 09.07.26 Miners Day parade alliance.jpg Pro-Active Alliance and League of Women members march down Main Street during the Miners Day parade on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW 3 of 4 — 09.07.26 Miners Day parade alliance 2.jpg Pro-Active Alliance and League of Women members march down Main Street during the Miners Day parade on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW 4 of 4 — 09.07.26 Miners Day parade marching band.jpg The Wasatch Back Marching Band moves down Main Street during the Miners Day parade on Sept. 7, 2026. Kristine Weller / KPCW

Betsy Devaney, residente de Park City desde hace mucho tiempo, asistió al desfile para ver a su nieto, quien tocaba la trompeta en la banda de música del Wasatch Back (Wasatch Back Marching Band). Betsy asiste cada año a la Running of the Balls y al desfile.

“Es un evento sumamente local. Eso es lo que más me gusta”, comentó Devaney. “Es algo único celebrar a la comunidad y a todas las organizaciones sin fines de lucro”.

La jornada concluyó con una exhibición del patrimonio minero de Park City. Los participantes demostraron la ardua labor que se realizaba en las minas de plata de la ciudad durante la competencia de perforación y carga (mucking and drilling) en City Park.

El concurso de perforación consiste en hacer orificios profundos en un bloque de roca. En cuanto a la carga (mucking), los competidores operan maquinaria pesada para cargar "muck" —mineral fragmentado producto de la perforación y las detonaciones— en un vagón en el menor tiempo posible.

Artículo traducido por María Camperos.

