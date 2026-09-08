El Día del Servicio en Heber honra 2 aniversarios nacionales

La 12.ª edición anual del Día del Servicio del 11 de Septiembre del Valle de Heber invita a los residentes del Wasatch Back a homenajear al personal de primera respuesta y participar en proyectos de servicio local en el Main Street Park de Heber City el próximo 12 de septiembre.

El evento comenzará a las 9:00 a. m. con el himno nacional y una ceremonia de honores a la bandera. Los voluntarios colaborarán en los proyectos comunitarios desde las 9:30 a. m. hasta el mediodía.

Travis Wilcox, miembro de la Comisión Planificadora del Día Nacional del Servicio del 11 de Septiembre del Valle de Heber, señaló que el objetivo central es fortalecer los lazos comunitarios.

“Lo que más recuerdo [del 11 de septiembre] es la unidad que surgió en nuestro país”, declaró Wilcox durante el programa “Local News Hour” de KPCW el 4 de septiembre . “Nos unimos, y creo que ese espíritu perdura hoy. De eso se trata este Día Nacional del Servicio: de unificarnos, reunirnos y comprender que todos somos humanos”.

Wilcox añadió que las actividades programadas refuerzan este propósito. Este año, las tareas incluyen la recolección de basura en el Wasatch County Event Center, la fabricación de mantas tejidas a partir de bolsas plásticas para personas sin hogar y la plantación de árboles en Cove Park.

“Queríamos coordinar una amplia variedad de proyectos en los que pudieran participar personas con todo tipo de capacidades”, explicó Wilcox.

Wilcox estima una asistencia de 500 personas, superando los cerca de 350 participantes registrados el año pasado.

Asimismo, destacó que la edición de este año se suma a las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

“La meta de todo esto es reunir a la comunidad en un día de recuerdo”, afirmó Wilcox. “Y, sobre todo, tender la mano a los demás, tender puentes y recordar lo que podemos lograr cuando nos servimos mutuamente”.

La organización del evento estuvo a cargo de una junta integrada por diez comisionados voluntarios.

Para inscribirse, las personas interesadas pueden visitar el sitio web gohebervalley.com .

Artículo traducido por María Camperos.

