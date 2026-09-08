Dentista de Park City acusado de conducta sexual inapropiada con una adolescente

Un dentista de Park City enfrenta cargos por delitos graves y faltas menores debido a presuntos actos de conducta sexual inapropiada con una joven adolescente, a quien también acusan de haber suministrado drogas ilícitas.

Los documentos judiciales presentados el jueves en el Tribunal del 3.er Distrito del condado de Summit señalan que la joven de 16 años viajó a Park City con Benjamin James Wilson, de 48 años, en junio.

Los informes indican que él presuntamente le proporcionó alcohol y drogas, incluyendo éxtasis, marihuana y hongos alucinógenos, en su consultorio dental.

Wilson enfrenta ahora cargos por delitos graves de distribución de drogas y faltas menores por contacto sexual ilícito con una menor, suministro de alcohol a una menor y contribución a la delincuencia de una menor.

Los delitos graves conllevan penas de hasta 15 años de prisión y $10,000 dólares en multas.

El dentista realizó su comparecencia inicial en el tribunal el viernes y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Summit. La audiencia de detención está programada para el 9 de septiembre.

Wilson trabaja en Mountain High Family Dental en Park City. La clínica no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Artículo traducido por María Camperos.

