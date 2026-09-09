Los organizadores del desfile del Día de los Mineros buscan reforzar la seguridad de la celebración

El desfile del Día de los Mineros de Park City atrajo a decenas de miles de personas a Main Street el lunes 7 de septiembre. La tradición anual rinde homenaje al pasado minero de la ciudad y contó con 50 carros alegóricos de empresas locales, organizaciones sin fines de lucro y cuerpos de emergencia.

El Club Rotario de Park City organiza el desfile. Kristin Wright, presidenta del Día de los Mineros, señaló que el evento de este año tuvo varios éxitos: contó con más inscripciones de carros alegóricos que nunca y la multitud pareció ser mayor que la del año pasado.

Aún así, mencionó que los organizadores tenían ciertas preocupaciones de seguridad.

“Vi a participantes del desfile lanzando dulces, lanzando objetos, y sabemos cómo son los niños; a veces es muy difícil contenerlos”, declaró Wright a KPCW. “No queremos que los niños se abalancen frente a los autos por caramelos mal dirigidos”.

Park City estableció hace años la regla de no lanzar objetos para evitar que los asistentes corran delante de los carros alegóricos. Wright indicó que a todos los participantes se les informa sobre esta norma al inscribirse y antes de iniciar el recorrido, pero este año algunos no siguieron las instrucciones.

“Tenemos reglas muy claras que prohíben lanzar cualquier cosa; exige que todo se entregue mano a mano”, afirmó Wright.

High Valley Transit también tuvo inconvenientes. La agencia de transporte recorrió Main Street con su nuevo autobús Bobsled Express (o “the Bob”), mientras sus empleados y sus familias distribuían promocionales, incluyendo bolsas de tela y algodón de azúcar.

Sin embargo, la directora ejecutiva Caroline Rodriguez señaló que algunas personas interrumpieron el desfile para tomar los objetos en lugar de esperar a que se los entregaran. Explicó que la situación resultó desconcertante para su equipo.

“Espero que esto haya sido un hecho aislado y que no volvamos a sentirnos así”, comentó Rodriguez. “Esto no cambia la forma en que vemos a esta comunidad. Amamos a esta comunidad”.

En un comunicado, los funcionarios de Park City reiteraron que la seguridad es la máxima prioridad de la ciudad y que no se registraron heridos.

“La policía estuvo presente durante todo el desfile, y ni el departamento de policía ni el equipo de eventos especiales de Park City tienen conocimiento de quejas o solicitudes de asistencia”.

Wright concluyó que los organizadores buscan mantener a salvo a residentes y visitantes. Añadió que el Club Rotario planea revisar el reglamento del desfile junto con las autoridades municipales para limitar interrupciones y aumentar la protección del público.

Artículo traducido por María Camperos.