Más del 97% de los inquilinos del Wasatch Back no pueden costear la compra de una vivienda

El noventa y nueve por ciento de los inquilinos del condado de Wasatch no pueden costear la compra de una vivienda de precio medio. La situación es similar en el condado de Summit, donde el 97% de los inquilinos queda fuera del mercado.

Así lo indica un informe sobre el mercado inmobiliario de Utah publicado el miércoles 9 de septiembre por el Instituto de Políticas Kem C. Gardner de la Universidad de Utah.

La propiedad de vivienda es menos accesible para los inquilinos del Wasatch Back que para el resto del estado. En general, el 91% de los residentes de Utah que alquilan no pueden comprar la vivienda media, según datos del primer trimestre de 2026.

Los hogares del Wasatch Back deben ingresar sumas muy superiores al ingreso familiar medio de la zona para cubrir un pago inicial del 10% y la hipoteca correspondiente, señala el reporte.

El condado de Summit registra el ingreso familiar medio más alto de todo el estado, situado en $138,114 dólares; sin embargo, el ingreso anual requerido para adquirir la vivienda media supera el triple de esa cifra, alcanzando los $427,000 dólares.

Por su parte, el ingreso medio del condado de Wasatch ocupa el tercer lugar a nivel estatal con $117,608 dólares. No obstante, se necesitan ganancias anuales de $305,000 dólares para acceder a la compra de una casa.

Los precios de venta en ambos condados son los más elevados de Utah: durante el primer trimestre de este año, la vivienda registró un precio medio de $2.2 millones de dólares en el condado de Summit y de $1.2 millones de dólares en el condado de Wasatch.

Artículo traducido por María Camperos.