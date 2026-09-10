Una exposición de plantas nativas en el condado de Summit recurre al arte para conectar al público con la naturaleza

Más de 90 obras de arte que representan flores silvestres, arbustos, gramíneas y árboles nativos se presentarán este sábado 12 de septiembre en el Swaner Preserve & EcoCenter.

Organizada en colaboración con la Utah Native Plant Society, la exposición titulada "Ephemeral" reúne a 58 artistas locales para celebrar la biodiversidad de la región.

Rose Torres, artista botánica local y miembro de la junta directiva de la Utah Native Plant Society, afirmó que la muestra busca educar a los visitantes e inspirarlos a proteger la flora autóctona.

“Uno de los principales motivos para realizar esta exposición de arte fue conectar a la gente con las plantas”, comentó Torres el 9 de septiembre durante el programa Local News Hour de KPCW . “Es muy difícil preocuparse por algo que no se conoce”.

Añadió que el título de la muestra está inspirado en la capacidad humana de conectar con la naturaleza.

“‘Ephēmeros’ (Ephemeral) se refiere a algo transitorio, de corta duración”, explicó. “A veces esa sensación, esa conexión, resulta efímera, y creo que necesitamos más de eso en nuestras vidas”.

Por su parte, Hunter Klingensmith, directora de exhibiciones del Swaner Preserve & EcoCenter, señaló que aunque la muestra está orientada a adultos, el centro ofrece actividades para todo público.

“Nuestra exhibición Wetland Supermarket seguirá disponible durante este periodo, lo cual es ideal para los más pequeños”, indicó Klingensmith. “Además, tendremos otras dinámicas interactivas y prácticas que los niños podrán realizar durante su visita”.

Klingensmith destacó que la exposición será gratuita e incluirá la jornada familiar "Rooted in Fun" (Arraigados en la diversión), así como una serie de talleres educativos.

La recepción de apertura con los artistas participantes se llevará a cabo el 12 de septiembre de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Algunas de las obras expuestas estarán disponibles para su compra una vez que la muestra concluya el 29 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos.

