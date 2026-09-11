Deniegan solicitud de apelación en demanda por difamación contra periodista de Park City

El tribunal de apelaciones de Utah rechazó el martes 8 de septiembre la solicitud de apelación presentada por Michael Tanner para revertir el fallo que redujo el alcance de su demanda por difamación contra la periodista independiente Michelle Deininger.

La petición impugnaba la decisión emitida el 12 de junio por el juez del 3.er Distrito, Richard Mrazik, quien determinó que Tanner no podía demandar a Deininger por un reportaje publicado en noviembre de 2024 en The Park Record.

Dicho artículo cuestionaba el paquete de compensación de Tanner mientras se desempeñaba como director de operaciones (COO) del Distrito Escolar de Park City, así como las autorizaciones que tenía para trabajar de manera remota durante un periodo de proyectos de construcción y controversias en el distrito. La demanda de Tanner alega que el reportaje contenía imprecisiones que contribuyeron a la pérdida de su empleo.

En su recurso de apelación, Tanner argumentó que el juez Mrazik no debió analizar las afirmaciones del artículo de 2024 de forma individual, sino dentro de su contexto general. Como fundamento, citó un fallo de la Corte Suprema de Utah de 2025 que establece que los tribunales no deben evaluar el carácter difamatorio "aislando palabras individuales".

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Utah denegó la solicitud bajo la norma estatal que exige al apelante demostrar que el fallo de la instancia inferior vulnera sus derechos legales y alteraría el resultado del proceso.

Aunque Tanner ya no puede demandar a Deininger por lo publicado en The Park Record, la litigación por una serie de publicaciones realizadas por la periodista en Facebook continúa activa.

Según documentos judiciales, Deininger escribió a otro usuario de Facebook que “Tanner le dijo a un empleado de la alcaldía que quería matarme”, añadiendo que “la policía de Park City intervino y el asunto se escaló a la Fiscalía General del estado, la cual confirmó el hecho y le ordenó no tener contacto”.

En otra publicación, Deininger afirmó que un denunciante envió una carta al distrito escolar con tres nuevas acusaciones contra Tanner y que las autoridades notificaron a varios empleados y medios que las acusaciones eran ciertas, “pero más tarde, dos empleados compartieron que el temor a Tanner llevó a algunos a 'minimizar' los hechos y no divulgar todo lo que sabían”.

En una tercera publicación, la periodista sostuvo que Tanner “mintió durante años afirmando que sus deberes militares le exigían trabajar de forma remota”.

El abogado de Deininger, Jeff Hunt, declaró a KPCW que considera que “esas expresiones también están protegidas por la Primera Enmienda” y confía en defenderlas en los tribunales.

Tanner ha negado categóricamente todas esas afirmaciones. En su fallo del 12 de junio, el juez Mrazik señaló que Tanner y su equipo legal presentaron pruebas suficientes (prima facie) para sostener que los comentarios en Facebook eran falsos y potencialmente difamatorios.

La decisión final sobre si las publicaciones en redes sociales constituyen difamación se tomará una vez que el expediente regrese al tribunal de distrito. Hasta el jueves no se habían programado fechas para nuevas audiencias.

El abogado de Tanner, Ryan Bell, afirmó que su equipo está listo para presentar el caso sobre las publicaciones de Facebook, reiterando que el objetivo principal de su cliente “siempre ha sido restaurar una reputación que fue empañada injustamente por las declaraciones falsas de la Sra. Deininger”.

La demanda por difamación exige un pago de al menos $300,000 dólares en daños y perjuicios a Deininger. Tanner no incluyó a The Park Record en la demanda.

Artículo traducido por María Camperos.