El Concejo Municipal de Park City reexaminará sus metas de vivienda accesible

El Concejo Municipal de Park City comenzará este viernes una serie de sesiones de estudio y trabajo orientadas a crear un marco estratégico claro en materia de vivienda accesible.

Durante estas jornadas, los concejales trabajarán junto al personal municipal en el establecimiento de metas habitacionales, la identificación de oportunidades de desarrollo actuales y futuras, y el diseño de políticas públicas.

La concejal Molly Miller comentó a KPCW que la vivienda accesible es un desafío constante en casi cualquier comunidad, señalando que es responsabilidad del municipio facilitar que las personas puedan residir y trabajar en el mismo lugar.

“Existen retos ya sea para la vivienda en alquiler, para compra, alcanzable, accesible, súper accesible o para la llamada 'clase media olvidada', afirmó Miller el 4 de septiembre durante el programa Local News Hour de KPCW . “Es un asunto sumamente complejo y un proceso en constante desarrollo”.

En 2016, el concejo estableció la meta de lograr que el 15% de los trabajadores residieran dentro de los límites de la ciudad para el 1 de enero de 2026. De acuerdo con un informe del personal municipal , la ciudad logró avanzar más de la mitad del camino hacia ese objetivo.

En febrero de 2025, el concejo reafirmó dicho compromiso fijando una nueva meta de vivienda para el 15% de la fuerza laboral para el año 2032, cuando se prevé que la fuerza de trabajo aumente a unos 10,200 empleados. El personal estima que se requieren un total de 1,864 unidades habitacionales para cumplir con esa directriz.

Para el mes de agosto, la ciudad contaba con 829 unidades de vivienda accesibles disponibles y 172 en construcción, lo que deja un déficit restante de más de 860 viviendas. Miller señaló que, aun sumando las 106 unidades propuestas para el predio de 5 acres en Bonanza Park y las 164 unidades planificadas para el desarrollo de Clark Ranch , todavía queda mucho trabajo por hacer.

Sin una mayor oferta de vivienda accesible, a la concejal le preocupa que resulte cada vez más difícil para los comercios locales atraer trabajadores, especialmente ante el avance de las obras en el East Village de Deer Valley Resort.

“Entre los aproximadamente 2,000 trabajadores que se desplazan desde el área de Heber, no estoy segura de que yo pasara de largo por el East Village para adentrarme hasta la ciudad a trabajar en un centro turístico en Park City”, expresó.

Miller recordó que centros invernales en Colorado, como Vail y Aspen, enfrentaron severas dificultades en el pasado debido a la escasez de personal local, lo que los obligó a reducir sus días de operación.

“Estaban en tal crisis de vivienda que la comunidad reaccionó exigiendo convertir espacios abiertos en soluciones habitacionales porque no podían sostenerse”, detalló. “No quiero que eso ocurra en Park City”.

La sesión de estudio sobre vivienda accesible del concejo está programada para este jueves a la 1:30 p.m. Para comenzar, las autoridades revisarán el estado actual de la vivienda, el entorno regulatorio estatal y regional, y las lecciones aprendidas de esfuerzos municipales anteriores.

Nota: La Municipalidad de Park City es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.