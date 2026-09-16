Kamas evalúa alivio fiscal para adultos mayores mediante descuentos en el servicio de agua

El Concejo Municipal de Kamas ha estado debatiendo durante los últimos dos meses una manera de aliviar la carga impositiva sobre los residentes de mayor edad. Una de las estrategias evaluadas consiste en reducir las facturas del servicio de agua que pagan a la ciudad.

En la reunión del concejo del 8 de septiembre, el alcalde Matt McCormick resumió la situación que enfrentan muchas personas con ingresos fijos. Ante el incremento del valor de las propiedades, las familias que han vivido en el condado de Summit durante generaciones suelen verse afectadas por impuestos cada vez más altos.

“Resulta muy difícil para estas personas mayores que quizás pagaron 15.000 dólares por una casa y que ahora tienen una obligación tributaria de 3.000 dólares, donde el pago mensual de impuestos duplica lo que pagaban de hipoteca”, señaló. “Parece injusto”.

Los residentes de Kamas pagan una tarifa plan a por un consumo de hasta 15.000 galones de agua al mes, con cobros escalonados para consumos superiores. Según la División de Derechos de Agua de Utah , los 783 clientes residenciales de Kamas consumieron en promedio unos 13.000 galones mensuales en 2025.

El concejo analiza otorgar un descuento a los adultos mayores si consumen por debajo de un umbral determinado.

“Estamos intentando ayudar para que los impuestos no expulsen a nuestros adultos mayores de sus hogares”, afirmó McCormick en la sesión del 8 de septiembre.

Los concejales han evaluado fijar ese límite en 1.000 galones mensuales, que es el caudal mínimo registrable por los medidores de agua de la ciudad. Sin embargo, ni el monto exacto del descuento ni el umbral para aplicarlo han sido definidos aún.

El concejo tampoco ha determinado si vinculará la deducción directamente al consumo mensual, a un promedio anual o a una fórmula intermedia.

Kamas deberá programar una audiencia pública antes de someter cualquier propuesta de descuento a votación.

Estas conversaciones se producen un año después de que el Concejo Municipal de Kamas aprobara incrementos en las tarifas de los sistemas de agua y alcantarillado, los cuales han registrado déficits anuales de cientos de miles de dólares.

Dichas tarifas se incrementarán de manera gradual hasta el año 2031. El aumento total aprobado para las tarifas de agua es del 71 %, mientras que las de alcantarillado terminarán por duplicarse.

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Artículo traducido por María Camperos.

