© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
LIVE: KPCW Summer Pledge Drive

Perro detector de explosivos de Park City resulta herido durante inspección de “materiales sospechosos” en la Ruta 40

KPCW | By Connor Thomas
Published September 16, 2026 at 7:59 AM MDT
Updated September 16, 2026 at 7:59 AM MDT
Bruno, Park City Police Department's first K-9, will be sworn in on Dec. 11, 2025.
Park City Police Department
ARCHIVO - Bruno, el primer perro de la unidad K-9 del Departamento de Policía de Park City, prestó juramento el 11 de diciembre de 2025.

Se determinó que los objetos correspondían a un sistema de carga de baterías que, según presumen los agentes de la policía estatal, cayó accidentalmente de un vehículo.

El Departamento de Policía de Park City informó que Bruno, su perro adiestrado para la detección de explosivos, acudió la mañana del martes en apoyo de la Patrulla de Carreteras de Utah (UHP) para despejar el distribuidor vial entre la Ruta U.S. 40 y la Interstatal 80.

Durante el operativo, el departamento indicó que Bruno saltó desde el viaducto elevado de la U.S. 40 y “sufrió lesiones graves”.

El teniente de la UHP, Zach Randall, señaló que la investigación respondió al hallazgo de “materiales sospechosos” a lo largo de la vía, lo que provocó el cierre total de las carreteras aledañas.

Randall explicó que los agentes despejaron la zona con un segundo canino detector de explosivos tras el accidente de Bruno, confirmando que los objetos sospechosos no representaban ningún peligro.

“Aparentemente se trataba de un sistema de carga de baterías que cayó de un vehículo y se fragmentó en varias partes”, detalló Randall a través de un mensaje de texto.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Park City precisó que un helicóptero médico trasladó a Bruno a un hospital veterinario en Salt Lake City para recibir atención especializada.

“Sabemos cuánto se preocupa nuestra comunidad por Bruno, y compartiremos más información sobre su estado de salud en cuanto nos sea posible”, manifestó el departamento. “Nuestros pensamientos están con Bruno y su guía mientras recibe la atención que necesita”.

Randall indicó que las vías alrededor del empalme entre la U.S. 40 y la I-80 comenzaron a reabrirse cerca de las 10:30 a. m.

La I-80 debió cerrarse en ambos sentidos, lo que generó congestión vehicular hasta Jeremy Ranch, mientras que la U.S. 40 permaneció cerrada en el tramo comprendido entre la I-80 y Quinn's Junction.

Su apoyo hace posible el periodismo local como este. Done ahora.

Artículo traducido por María Camperos.
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas