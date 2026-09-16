Perro detector de explosivos de Park City resulta herido durante inspección de “materiales sospechosos” en la Ruta 40

El Departamento de Policía de Park City informó que Bruno, su perro adiestrado para la detección de explosivos, acudió la mañana del martes en apoyo de la Patrulla de Carreteras de Utah (UHP) para despejar el distribuidor vial entre la Ruta U.S. 40 y la Interstatal 80.

Durante el operativo, el departamento indicó que Bruno saltó desde el viaducto elevado de la U.S. 40 y “sufrió lesiones graves”.

El teniente de la UHP, Zach Randall, señaló que la investigación respondió al hallazgo de “materiales sospechosos” a lo largo de la vía, lo que provocó el cierre total de las carreteras aledañas.

Randall explicó que los agentes despejaron la zona con un segundo canino detector de explosivos tras el accidente de Bruno, confirmando que los objetos sospechosos no representaban ningún peligro.

“Aparentemente se trataba de un sistema de carga de baterías que cayó de un vehículo y se fragmentó en varias partes”, detalló Randall a través de un mensaje de texto.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Park City precisó que un helicóptero médico trasladó a Bruno a un hospital veterinario en Salt Lake City para recibir atención especializada.

“Sabemos cuánto se preocupa nuestra comunidad por Bruno, y compartiremos más información sobre su estado de salud en cuanto nos sea posible”, manifestó el departamento. “Nuestros pensamientos están con Bruno y su guía mientras recibe la atención que necesita”.

Randall indicó que las vías alrededor del empalme entre la U.S. 40 y la I-80 comenzaron a reabrirse cerca de las 10:30 a. m.

La I-80 debió cerrarse en ambos sentidos, lo que generó congestión vehicular hasta Jeremy Ranch, mientras que la U.S. 40 permaneció cerrada en el tramo comprendido entre la I-80 y Quinn's Junction.

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Artículo traducido por María Camperos.

