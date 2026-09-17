Inversor activista inicia disputa de poderes previo a la junta anual de Vail Resorts

Oasis Management presentó documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el miércoles 16 de septiembre para iniciar una disputa de poderes (proxy fight).

Esto ocurre cuando un accionista intenta reemplazar a los miembros actuales del consejo de administración e influir en la estrategia de una empresa. Oasis dio ese paso la semana pasada.

Vail Resorts anunció el 11 de septiembre que el fondo de inversión con sede en Hong Kong había presentado cuatro recomendaciones para el consejo . Entre los nominados se encuentran la dos veces medallista olímpica y residente de Park City Picabo Street, el ex director ejecutivo de Disney Robert Chapek (de Florida), el financiero M. Ashton Hudson (residente en Florida) y el capitalista de riesgo de Utah Bryce Roberts.

El exdirector asociado de la división de cumplimiento de la SEC, Bill Baker, explicó que esta propuesta obligó a Oasis a cambiar su informe de titularidad beneficiaria de un Formulario 13G a un 13D. La presentación de este informe es obligatoria cuando un inversor posee una participación significativa en las acciones, equivalente a más del 5 %. Oasis posee aproximadamente el 6,5 % .

“El Formulario 13G indica una intención puramente de inversión por parte de un administrador de activos”, señaló Baker. “El Formulario 13D otorga al declarante o inversor una mayor flexibilidad sobre cómo gestionará su inversión”.

Oasis ya ha presentado su 13D , en el que detalla su visión sobre el futuro de Vail Resorts. Baker indicó que la presentación plantea esencialmente que la firma considera posible adoptar medidas para incrementar la rentabilidad de Vail.

De acuerdo con el documento 13D, la dirección de Oasis sostiene que un consejo reestructurado contribuiría a que Vail alcance “una mayor eficiencia operativa, una oferta gastronómica optimizada, alianzas más sólidas con las comunidades de montaña receptoras y la expansión de su programación durante todo el año”.

Asimismo, el informe califica de “irremplazables” a las 42 estaciones de esquí que la compañía opera en cuatro países —incluida Park City Mountain—. Esto sugiere que Oasis no contemplaría la venta de centros de esquí, a diferencia de lo especulado por rumores previos.

“No hay nada en la declaración que les impida presentar un plan que permita o exija a Vail vender algunos activos; sin embargo, mi lectura del 13D es que están enfocados principalmente en la gestión de Vail tal como existe hoy”, afirmó Baker.

El multimillonario de Park City y director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, instó por primera vez a Vail a venderle Park City Mountain en 2025, e iteró su interés en agosto.

Baker señaló que aún no está claro el alcance que alcanzará la disputa de poderes.

“Todavía no hemos observado una actividad considerable —o al menos no tengo constancia de ello— en cuanto a contactos con otros inversores para determinar si se alinearán con los candidatos de Oasis”, explicó. “La disputa de poderes dependerá de si logran convencer a los accionistas actuales de votar por los nominados de Oasis en lugar de los propuestos por Vail Corporation”.

Baker añadió que existe la posibilidad de que Oasis alcance un acuerdo con Vail para incorporar a algunos de sus candidatos al consejo junto con las recomendaciones de la propia empresa.

Vail comunicó que su consejo de administración presentará una lista recomendada de candidatos tras la evaluación formal de los postulantes. Dichas propuestas se registrarán ante la SEC y se distribuirán a los accionistas habilitados para votar de cara a la junta anual de la compañía, cuya fecha aún no ha sido programada.

El documento 13D especifica que tres de los candidatos recomendados por Oasis tienen derecho a recibir 50 000 dólares en acciones ordinarias de Vail.

El informe detalla además que Chapek planea postularse como director de Vail y que Oasis ha acordado pagarle 100 000 dólares mensuales. En caso de ser elegido director, Oasis le otorgará asimismo un préstamo condonable de 500 000 dólares destinado a la compra de acciones ordinarias.

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Artículo traducido por María Camperos.

